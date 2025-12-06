立委提案國防大學增文職副校長 李文忠：更應鼓勵軍校生自由思考
民進黨立委王定宇提案修法，在國防大學增設文人副校長，以強化學術創新。國防安全研究院前執行長李文忠認為，過去曾有類似構想，但條件不夠，如今軍校學生水準較高，社會也能接受。他強調，推動軍事教育改革，除了訓練服從之外，也應鼓勵自由思考，並且從軍校階段就養成習慣。
李文忠表示，美國西點軍校、海軍官校等軍校在美國國內大學排名均名列前茅，不輸常春藤名校，關鍵就在其學術訓練的成就，透過文人主管學術，有嚴格教學要求，才能維持高水準。
他認為，國外軍校與國內最大差異，就是國外除了訓練軍人的服從之外，也鼓勵懷疑和自由思考，並且從軍校階段就養成習慣，但在台灣幾乎完全不鼓勵。他認為，現在官校學生的水準都很高，軍官素質很優秀「但聚在一起就會做蠢事」；問題就在軍中的「Yes Man文化」。
李文忠分析，對於改革，現在軍中的素質夠高，都聽得懂，但卻不敢做，因此改革必須由上而下，若文人領軍的部長、副部長有想法、有能力處理，花一點時間溝通就能很容易推動。
李文忠說，早在多年前，國防大學增設文人副校長級主管就是推動的改革項目之一，他回憶，當年軍校教育改革幾項重點，例如他主張軍校校長應該4年一任，才能辦好教育；後來妥協為任期至少3年，但現在又以縮短為2年一任。
此外，當初主張軍校校長必須至少具有碩士學位，更重要是大幅增加軍校的教育投資，他舉例，國防部前部長孫震由台大校長轉任時驚訝發現，所有軍事院教的教育經費總和，甚至「比台大電機系一個系還少」，所以當然應該大幅提高教育投資。
