雙親被害育幼院內長大 電視劇《我們六個》林家次子獲教育大愛獎

黃昆輝教授教育基金會今天頒發「寶佳教育大愛獎」，獲獎者計12位教師。電視劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，劇中原型、林家六名兄弟姐妹之一林作逸今獲獎，他表示，與兄弟姐妹是社會養大的孩子，當年取之於社會，如今也要回饋於社會。

40年前李月桂以第三者入主林家，後用滾水將林男元配燙死，迫使林男六名子女入住育幼院。李月桂出獄後與林男生下一子，李則在一時情緒激動下將兒子拋出火車外，造成該子智力嚴重受損，20年後，李月桂一次與林男爭吵下用電鍋將其砸死，最終判刑14年於獄中病逝。李月桂遭社會稱為「地獄來的小三」，林家6名子女的際遇日前改編成電視劇《我們六個》。

林家老三林作逸執教35年，任職於三峽區成福國小，由於校內有一半學生家長為較弱勢群體，林作逸結合社工師的實物銀行並與宗教單位推行課後照顧，並幫助學科落後學生推動學習輔導，林作逸更擔任防毒守門員、成立反毒社團，更協助出監後的學生改善人際關係，今獲得寶佳教育大愛獎殊榮。

林作逸談到，由於生長在破碎家庭、面對家中的無助，自然更關心破碎家庭出身的孩子，「我比別人多一些敏銳。」進而幫學生找資源、協助。

林作逸也表示，母親是小學老師，自己約莫14歲時立志考師專，時常回想母親的教導，「她一直給我們正面的鼓勵。」即便當年父親出軌，母親也沒有怨過。後來與兄弟姐妹進入育幼院，看到的仍然是美好與愛，「我們常說我們是社會養大的孩子。」既然是社會養大的，就不能不幫助與回饋社會。

林作逸長年任職新北市「非山非市」學校，他表示，看見了很多孩子的能與不能，家長希望子女能脫貧但苦無方法、希望子女向學但又無法安排時間，於是希望由學校拉拔，先讓學生擁有舞台、有事做，自然能看見可能性。

學輔主任江佳盈則任職於新北市豐珠中學中途之家，學生多是受少年刑案列管，曾中輟、偷竊、吸毒等少女。江佳盈從學校尚未具備任何版畫設備開始，為學生爭取完整的教學資源，從草圖、製版到壓印，失敗失誤到「對位」精準，讓學生作品勇奪全國優異成績，今也獲得殊榮。

黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝表示，大愛獎得主擁抱了曾在他人眼中不可愛的、甚至令人頭痛的孩子們，找出弱勢學生優勢並給予舞台。他也勉勵教師「不忘初心，方得始終」，保持心中的信念與熱忱，學生也會相信自己、走出迷茫。 電視劇《我們六個》改編自真實社會案件，劇中原型、林家六名兄弟姐妹之一林作逸今獲得「寶佳教育大愛獎」。記者許維寧／攝影

