教育部「識字金銀島」 41萬人使用 學童用一學期識字量倍增

教育部國教署今表示，「識字金銀島」識字學習平台今年首次參與2025台灣閱讀節，於中正紀念堂「博物嬉遊島」展區開放現場操作。平台可依學生步調學習，教師掌握學習狀況、協助診斷，記錄顯示，112學年度初學生識字量僅一千多字，但於112學年第二學期末，識字量已達到逾3000字。

教育部表示，截至114學年度第1學期，全國累計使用人次已突破41萬人次，數字背後，是孩子每天在課後五分鐘、睡前十分鐘，逐字累積的努力。

新北市文德國小王姓學生112學年度初，識字量僅約一千多字，每次閱讀文章時都顯得有些吃力；在平台的量測與練習中，他從認字、拼讀到反覆辨識，慢慢找回節奏。平台紀錄顯示，他在「學習島嶼」單元累積超過1萬4000分、練習近3000個字。到了第二學期末，識字量已能達到3000千多字。

教育部國教署指出，識字能力是閱讀理解、語文素養與跨領域學習的起點，識字金銀島以「量測—練習—回饋」的循環，讓孩子能依個別節奏前進，也協助教師掌握班級程度，讓教學不再只依感覺，而能建立在明確的資料之上。未來，國教署將持續運用識字能力評估資料，作為發展閱讀教育、提升語文素養與規劃教學策略的重要基礎。

教育部表示，目前平台已收錄超過5000個常用字，全國中小學生皆可透過教育雲OpenID或縣市教育帳號免費登入。國教署邀請家長、教師與孩子在閱讀節期間親自前往體驗，並在日常生活中運用此資源，讓識字練習自然融入共讀、寫作、故事時間，為孩子的閱讀旅程奠定更溫暖、穩固的基礎。

