送大專生出國！教部學海惜珠條件放寬 符合弱勢助學資格可申請
教育部補助、選送大專校院學生出國研習，今公布114年第二梯次學海計畫核定結果，計有73所大專校院，807名青年學子獲補助出國研修或海外專業實習的機會，補助金額達台幣8612萬7785元。另外，也放寬學海惜珠申請，學生符合教育部「大專校院弱勢學生助學計畫」的助學金補助資格，或父母領有身心障礙證明即可。
教育部於96年推動學海計畫，鼓勵大專校院選送學生出國研修或專業實習。計畫分為選送成績優秀學生赴國外修讀學分的「學海飛颺」、針對家境不利學生的「學海惜珠」，以及於海外進行專業實習的「學海築夢」和前往新南向國家實習的「新南向學海築夢」四大項。
教育部表示，今年各大專校院申請踴躍，為回應青年期待，特於9月份公告受理第2梯次甄選，受理學海惜珠、學海築夢，以及新南向學海築夢3項子計畫，並增加提高各別子計畫的補助額度。
教育部指出，第2梯次學海惜珠計12位同學獲補助，每人最高補助55萬元；學海築夢計56校獲補助，每校最高補助320萬元。新南向學海築夢計畫計41校共65個計畫案獲補助，每案最高補助200萬元。獲補助學生，即日起至明年10月31日止，可依核定計畫內容，啟程赴國外大專校院研修或企業機構實習，開展國際學習經驗。
另外，為了提供家境不利學生更多出國交換、實習經驗，教育部已於114年11月4日公告學海計畫補助要點修正規定，自115年1月1日起適用。修正規定放寬「學海惜珠」申請資格，新增若學生符合「教育部大專校院弱勢學生助學計畫」的助學金補助資格，或學生的父親或母親領有身心障礙證明，自115年起皆可申請學海惜珠計畫。也另外修正放寬學生在國外實習的天數為至少連續28日、4周，以符合國際實習趨勢。
