青少年族群自殺通報九年增3.3倍 教團籲：早期辨識應制度化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國教行動聯盟今天指出，全國自殺通報的青少年人數、占比屢創新高。示意圖。圖／AI生成
近期發生數起學生墜樓事件，國教行動聯盟今天指出，全國自殺通報的青少年人數、佔比屢創新高，根據衛生福利部104至113年統計，15到24歲的青少年族群自殺通報數量，自104年14.7％、4389件，逐年上升至113年佔通報總量的近3成28.7％、1萬4547件，數量增為3.3倍。

國教行動聯盟強調，政府應正視日益嚴重的青少年心理健康危機，真正需要的是從「事後追究」轉向「事前預防」，不要讓悲劇反覆發生。

國教行動聯盟分析，不只通報量增加，自殺率也從2015年的5.9人（每十萬人）上升至2024年的11.9人，調查更發現。約有45%的學生在生前未接觸任何校內外輔導資源，顯示現行安全網存在大量漏接的結構性問題。

國教盟理事長王瀚陽表示，青少年心理困擾的求救方式，往往不是直接說「需要幫忙」，更常表現為睡眠與作息混亂、食慾改變、身體不適、易怒暴躁、退縮拒學、衝突升高等生理與行為訊號。換句話說，如果制度仍仰賴學生主動開口，或等到明顯危機才啟動介入，就必然錯過關鍵的早期癥狀。

國教盟主張，必須把心理健康的早期辨識制度化。美國兒科醫學會（AAP）已在臨床報告中倡議，兒科端應將心理、情緒與行為問題納入例行健康檢視並定期進行篩檢，作為早期發現與早期介入的重要策略。台灣同樣應把「例行化、可追蹤」的精神，落實到現有最具可及性的接觸點，如學生健康檢查與校園支持系統，讓每一個學生都能被制度看見，而非只靠運氣遇到對的人。

國教盟建議，應將心理健康評估納入例行學生健康檢查，採分齡題本、電子化流程與隱私保護，降低污名與填答阻力，把早期辨識變成常態。也導入「青少年身心健康評估篩檢表」，作為校園前端預防工具，協助辨識風險、分級關懷並固定追蹤；再者，是建立可執行的銜接路徑，ㄖ校內支持、醫療資源與家庭端支持必須能真正接上。呼籲教育部、衛福部與地方政府，以降低漏接為目標，提出可落地的例行篩檢與早期介入制度。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

篩檢 生命線

