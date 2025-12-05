青少年自殺通報量增 國教盟籲早期辨識與介入
國教行動聯盟今天指出，青少年族群自殺通報案件數量，由民國104年的4389件，到113年大幅增加為1萬4547件，呼籲加強早期辨識、早期介入機制，而非等悲劇發生再輔導。
國教盟發布新聞稿，引述衛生福利部統計指出，15到24歲的青少年族群自殺通報數量逐年上升，104年為4389件（占通報總量14.7%），113年已達1萬4547件（占28.7%），無論是案量、占比，都成長許多。
國教盟理事長王瀚陽告訴中央社記者，青少年遇到心理困擾，往往不會直接求助，而是用其他方式表現出來，例如睡眠與作息混亂、食慾改變、易怒暴躁、拒絕學習等；若等到孩子主動開口，或是遇到明顯危機時才介入，恐怕都為時太晚。
王瀚陽指出，美國兒科醫學會（AAP）近年倡議，應在兒科端將心理、情緒與行為問題，納入例行健康檢視，作為早期發現與早期介入的重要策略；建議政府可參考，透過健檢、身心健康評估篩檢表等方式，提前「篩檢」，避免將輔導資源堆在末端處理，卻缺乏制度化的辨識、分級追蹤和轉介措施。
王瀚陽呼籲各界，正視日益嚴重的青少年心理健康危機，並把資源從「事後追究」轉向「事前預防」，不要讓悲劇反覆發生。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
