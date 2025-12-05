玄奘大學馬籍學生2023年通過丙檢 成台灣首位合格外籍「送行者」
玄奘大學宗教與文化學系馬來西亞籍大四生余嘉慧，高中畢業後對殯葬業產生興趣，特別來台就讀玄奘大學宗教系。她在2023年通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士」專業檢定，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。余嘉慧表示「這份職業很有意義，我喜歡幫助別人」。
余嘉慧說，為了更深入理解殯葬制度與生命教育，她選擇到玄奘大學就讀宗教系。系上師資多來自業界，包括禮儀規畫師、法醫等，教學內容不僅實用，也能將實務經驗帶入課堂，讓學生學到的不只是課本知識。
她強調，禮儀師必須熟能生巧，面對家屬的信任與脆弱情緒，專業度與細心態度至關重要，「家屬選擇了我們，就要做到最好，讓他們安心。」因此，她在大一時就準備丙級技術士檢定，並於當年2023年順利通過，創下外籍學生首例。
為了克服語言與文化差異，余嘉慧原先僅會簡體字，她自學繁體字，也背誦台灣宗教與喪葬禮俗術語，並多次參與校外實務實習，從遺體處置、靈堂布置到儀式協助都親身體驗。她分享，在台灣的實習經驗讓她深深感受到殯葬文化的儀式感與情感深度。她曾協助告別式、遺體修復及火化流程，對晚輩弔唁阿公的喪禮印象深刻，家屬流露出的情感，也讓她想念在馬來西亞的長輩。
她指出，台灣的喪禮較需親自參與每個環節、與家屬互動。余嘉慧表示，從事禮儀服務時，很感謝家屬的信任，「家屬把最重要的人交給我，我一定要做得好。」她計畫畢業後留在台灣，進一步投入業界擔任禮儀師或殯儀館洗穿工作，持續磨練專業技能，陪伴更多家庭度過人生最重要的時刻。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言