玄奘大學馬籍學生2023年通過丙檢 成台灣首位合格外籍「送行者」

玄奘大學宗教與文化學系馬來西亞籍大四生余嘉慧，高中畢業後對殯葬業產生興趣，特別來台就讀玄奘大學宗教系。她在2023年通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士」專業檢定，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。余嘉慧表示「這份職業很有意義，我喜歡幫助別人」。

余嘉慧說，為了更深入理解殯葬制度與生命教育，她選擇到玄奘大學就讀宗教系。系上師資多來自業界，包括禮儀規畫師、法醫等，教學內容不僅實用，也能將實務經驗帶入課堂，讓學生學到的不只是課本知識。

她強調，禮儀師必須熟能生巧，面對家屬的信任與脆弱情緒，專業度與細心態度至關重要，「家屬選擇了我們，就要做到最好，讓他們安心。」因此，她在大一時就準備丙級技術士檢定，並於當年2023年順利通過，創下外籍學生首例。

為了克服語言與文化差異，余嘉慧原先僅會簡體字，她自學繁體字，也背誦台灣宗教與喪葬禮俗術語，並多次參與校外實務實習，從遺體處置、靈堂布置到儀式協助都親身體驗。她分享，在台灣的實習經驗讓她深深感受到殯葬文化的儀式感與情感深度。她曾協助告別式、遺體修復及火化流程，對晚輩弔唁阿公的喪禮印象深刻，家屬流露出的情感，也讓她想念在馬來西亞的長輩。

她指出，台灣的喪禮較需親自參與每個環節、與家屬互動。余嘉慧表示，從事禮儀服務時，很感謝家屬的信任，「家屬把最重要的人交給我，我一定要做得好。」她計畫畢業後留在台灣，進一步投入業界擔任禮儀師或殯儀館洗穿工作，持續磨練專業技能，陪伴更多家庭度過人生最重要的時刻。 玄奘大學宗教系馬來西亞籍大四生余嘉慧，在2023年通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士」專業檢定。圖／余嘉慧提供

