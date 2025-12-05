快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

玄奘大學馬籍學生2023年通過丙檢 成台灣首位合格外籍「送行者」

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
玄奘大學宗教系馬來西亞籍大四生余嘉慧成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。右為玄奘老師廖雙台，將實務經驗帶入課堂，學生們受益良多，圖／學生余嘉慧提供
玄奘大學宗教系馬來西亞籍大四生余嘉慧成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。右為玄奘老師廖雙台，將實務經驗帶入課堂，學生們受益良多，圖／學生余嘉慧提供

玄奘大學宗教與文化學系馬來西亞籍大四生余嘉慧，高中畢業後對殯葬業產生興趣，特別來台就讀玄奘大學宗教系。她在2023年通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士」專業檢定，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。余嘉慧表示「這份職業很有意義，我喜歡幫助別人」。

余嘉慧說，為了更深入理解殯葬制度與生命教育，她選擇到玄奘大學就讀宗教系。系上師資多來自業界，包括禮儀規畫師、法醫等，教學內容不僅實用，也能將實務經驗帶入課堂，讓學生學到的不只是課本知識。

她強調，禮儀師必須熟能生巧，面對家屬的信任與脆弱情緒，專業度與細心態度至關重要，「家屬選擇了我們，就要做到最好，讓他們安心。」因此，她在大一時就準備丙級技術士檢定，並於當年2023年順利通過，創下外籍學生首例。

為了克服語言與文化差異，余嘉慧原先僅會簡體字，她自學繁體字，也背誦台灣宗教與喪葬禮俗術語，並多次參與校外實務實習，從遺體處置、靈堂布置到儀式協助都親身體驗。她分享，在台灣的實習經驗讓她深深感受到殯葬文化的儀式感與情感深度。她曾協助告別式、遺體修復及火化流程，對晚輩弔唁阿公的喪禮印象深刻，家屬流露出的情感，也讓她想念在馬來西亞的長輩。

她指出，台灣的喪禮較需親自參與每個環節、與家屬互動。余嘉慧表示，從事禮儀服務時，很感謝家屬的信任，「家屬把最重要的人交給我，我一定要做得好。」她計畫畢業後留在台灣，進一步投入業界擔任禮儀師或殯儀館洗穿工作，持續磨練專業技能，陪伴更多家庭度過人生最重要的時刻。

玄奘大學宗教系馬來西亞籍大四生余嘉慧，在2023年通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士」專業檢定。圖／余嘉慧提供
玄奘大學宗教系馬來西亞籍大四生余嘉慧，在2023年通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士」專業檢定。圖／余嘉慧提供

馬來西亞 喪禮 玄奘大學

延伸閱讀

影／馬籍遊客來台首日逛寧夏夜市 因拍車牌爆當街互毆警全送辦

影／中山女高128年校慶校友回娘家 78歲校友喜見93歲高齡師

中市導入AI判煙系統 監控殯葬排煙

殯葬量能增！業者疑進駐懷愛館周邊住宅區 殯葬處證實今年開罰2案

相關新聞

台大紀念品店爆職場霸凌、違法解雇 教團揚言將赴校務會議抗議

高教工會今偕同數個學生團體到國立台灣大學新月台前召開記者會，指控「台大新月台」不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌。台大校長...

聽誰的？午餐廚餘回收互踢皮球 彰化縣立學校頭大擔心圖利被告

中央下令廚餘不養豬，彰化縣212所縣立學校午餐廚餘下周一（本月8日）起都交給鄉鎮市清潔隊清運，午餐廠商通知學校下周開始不...

玄奘大學馬籍學生2023年通過丙檢 成台灣首位合格外籍「送行者」

玄奘大學宗教與文化學系馬來西亞籍大四生余嘉慧，高中畢業後對殯葬業產生興趣，特別來台就讀玄奘大學宗教系。她在2023年通過...

竹東頭重托嬰中心說明會12月8日登場 預計收托28嬰幼兒

為擴大竹東地區托育量能、提供家長更多友善托育選擇，新竹縣政府全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，說明會預計12月8...

勿抱持「大隻雞慢啼」傳統觀念 竹市推動兒童發展篩檢服務

兒童發展關鍵期為0至6歲，若抱持「大隻雞慢啼」的傳統觀念，恐會錯過孩子發展的黃金時期。新竹市府為協助家長了解兒童發展情形...

學團、教團籲修大學法 大學端提諸多質疑：恐讓校務會議被癱瘓

民進黨數名立法委員協同工會、學生團體召開記者會，要求大學法應與時俱進修法，如增加學生修業期限彈性、強化師生參與校長遴選等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。