台大紀念品店爆職場霸凌、違法解雇 教團揚言將赴校務會議抗議

高教工會今偕同數個學生團體到國立台灣大學新月台前召開記者會，指控「台大新月台」不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌。台大校長陳文章正爭取續任，若學校無妥善處理，工會揚言將於12月13日台大臨時校務會議到場抗議，向校務會議代表說明。

「台大新月台」於今年初開張販售紀念品與餐飲，但高教工會研究員陳柏謙表示，工會接獲員工陳情，新月台嚴重違反勞基法、侵害勞動權益，今年上半年起，台大紀念品辦公室主任兼副校長丁詩同與無職權的國際長袁孝維，即不斷抱怨員工成本太高、工作太輕鬆，於是開始精簡人力，倒置因人力缺乏，員工從早上9點上班到下午打烊期間都無時間吃中餐。

陳柏謙說，袁孝維友人、某企業董事長，更號稱餐飲顧問，三不五時就到場對員工頤指氣使、動輒斥責，員工受不了霸凌職場侵害，於是今年10月，咖啡師屈弘仁先具名向勞動部檢舉違反勞基法、職安法；正職員工蔡梨敏則聯合其他員工簽名向陳文章陳情，陳文章曾一度回信，但待陳出國，蔡姓、屈姓員工就遭丁詩同解雇，「這不是報復，什麼才是報復？」

陳柏謙也表示，袁、丁兩人預計於明年起將新月台外包經營，並以此欲清空人力，將與員工談解僱資遣，5名員工因此加入工會，由工會發函台大要求正式協商，未料袁、丁近日開始約談員工，企圖誘騙員工簽署同意書，更稱唯有簽署同意書才能向學校申請資遣費。

蔡梨敏表示，主管的貴客常來無理取鬧，就會與員工一同挨罵。依法員工工作4小時應休息半小時，但新月台員工無法正常休息，有人來就得服務，主管還稱客人太少、PT都在裝忙，是在看不到盡頭的壓力和責難下才和校長陳情，沒想到換來的竟是被解僱。

不具名的新月台工讀生則表示，新月台沒有入職訓練，大家都是看著紙上的程序製作品項，袁孝維常發表意見，如要求精簡人力、點名特定人員，丁詩同也沒有阻止，「但試問袁孝維是我們的主管嗎？難道台大隨便一個一級主管都能這樣管理員工？」長官佛系經營，但又抱怨營業額不佳，想到的方法就是砍人力，每次看到袁孝維都比看到客人還戒慎恐懼，丁則無意見，「都是我們扛下了所有事。」

今天也有數個學生團體到場聲援，台大濁水溪社林姓學生表示，袁、丁兩人無視勞動尊嚴，想做什麼就做什麼，更逾越職權施壓勞工，希望陳文章爭取續任時，能制止行政主管的惡習。

高教工會與新月台員工、學生團體於校內遊行，高呼「台大新月台，勞權斷頭台」、「第一學府，無良僱主。」後由主任秘書王大明接受陳情。王大明表示，陳文章接獲陳情後即依法處理，當事人提出職場不法侵害，11月6日就以正式公文寄發當事人，台大也立即成立調查小組，調查小組人員僅一位是台大工會代表，其他都是外部委員，目前程序進行中。

王大明也說，新月台做紀念品，紀念品早期又是由國際處負責，袁孝維是國際長自然較關心新月台營運，但確實沒有正式職務，「不要涉入就不要涉入了，這我們會做到。」

但台大也強調，新月台沒有違法解雇，2名員工遭解僱是因涉及偽造文書詐領薪資，台大查獲證據，也已完成報案，目前交由檢調處理，是依照勞基法第12條第一項第四款將其解僱。另有1名員工昨日自願離職，其餘同仁直至今日皆仍在職。 高教工會組織部主任林柏儀（左起）與研究員陳柏謙，向主任秘書王大明遞交新月台員工陳情書。記者許維寧／攝影

商品推薦