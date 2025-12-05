快訊

竹東頭重托嬰中心說明會12月8日登場 預計收托28嬰幼兒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，說明會預計12月8日下午2點至4點於頭重社區活動中心舉辦。圖／縣府提供
為擴大竹東地區托育量能、提供家長更多友善托育選擇，新竹縣政府全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，說明會預計12月8日下午2點至4點於頭重社區活動中心舉辦，頭重托嬰中心為新竹縣第9間公設民營托嬰中心，預計收托28名嬰幼兒，新竹縣長楊文科表示，縣府致力提升托育量能，盼降低新生兒家長的育兒負擔。

新竹縣公設民營頭重托嬰中心，位於「頭重社區活動中心」2樓，地址為竹東鎮富榮街25號，佔地217平方公尺。中心採分齡照顧，共規畫2個班，總計收托28名嬰幼兒，分齡收托以2個月至12個月、13個月至24個月的幼童各14位，托育時間為周一至周五上午7點30分至下午5點30分，並提供延托至下午6點30分服務。托育比例為1比4，確保嬰幼兒獲得充分照顧。

為落實優先照顧弱勢家庭的政策精神，頭重托嬰中心將優先收托設籍新竹縣弱勢家庭、原住民、發展遲緩或輕度身障兒童、手足或父母為身障、雙胞胎或三胞胎等特殊需求家庭6名，其次為中心員工子女3名，一般家庭則有19位名額，將提供0至未滿2歲嬰幼兒安全、溫馨且高品質的托育照顧服務。

目前新竹縣已設置8處公設民營托嬰中心，竹東頭重托嬰中心為第9處據點，縣府持續推動公共托育、降低育兒負擔的政策。未來也將持續於各鄉鎮擴增托育量能，打造「生得起、養得好、育得安心」的友善育兒環境。

家長若有招生或說明會相關問題，可電洽頭重托嬰中心委辦單位台南市茉兒教育啟航協會翁主任（03）5828052，或新竹縣政府社會處婦女及新住民科（03）551-8101分機3257。

