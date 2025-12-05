勿抱持「大隻雞慢啼」傳統觀念 竹市推動兒童發展篩檢服務

兒童發展關鍵期為0至6歲，若抱持「大隻雞慢啼」的傳統觀念，恐會錯過孩子發展的黃金時期。新竹市府為協助家長了解兒童發展情形，並確保每位孩童都能在最佳狀態下成長，積極推動衛生福利部國民健康署針對7歲以下兒童提供7次「兒童預防保健」，及新增6次「兒童發展篩檢」服務，另外，市府也正研議明年3月起發放每月1000元育兒津貼等托育補助加碼，希望實踐「老幼共好」、「健康安心」的城市願景。

代理市長邱臣遠表示，市府積極響應中央政策，針對未滿7歲孩童，以原有的7次預防保健為基礎，並自去年7月1日起全面針對未滿7歲的兒童新增6次兒童發展篩檢服務，依據孩子的發展時程，由醫師以專業評估工具及量表檢測，精確掌握孩子的成長進度，及早發現問題，並無縫接軌後續的醫療轉介協助。

衛生局表示，中央政策為兒童提供健康照護的雙重保障，除了原有的7次「兒童預防保健」提供身體診察、發展診察及衛教指導外，新增的6次「兒童發展篩檢」則鎖定未滿7歲兒童的六個關鍵成長階段（6至10個月、10個月至1歲半、1歲半至2歲、2至3歲、3至5歲、5歲至未滿7歲），深入檢測其動作、語言、認知及社會互動等面向的發展情形。醫師若發現疑似發展異常，將立即說明並運用電子轉診服務，協助轉介至聯合評估中心進行全面評估，爭取最佳療育時機。

衛生局說，由於許多家長不清楚相關資訊，市府呼籲盼透過「早篩早發現」，及早掌握兒童發展的「黃金治療期」，全方位守護孩子健康成長。

衛生局分享，曾接受兒童發展篩檢的家長李姓女子回憶，當初得知孩子疑似發展異常時，心中充滿焦慮，深怕孩子跟不上同齡的腳步。幸好在篩檢院所協助下，及時轉介至聯合評估中心，經由醫師及相關治療師共同評估下，確診為語言發展遲緩，並迅速展開療育復健，讓孩子有機會迎頭趕上。

「孩子的成長只有一次！」李女說，非常感謝政府提供篩檢補助，讓問題能「早期發現、早期介入」，大大減少了未來的負擔。並以自身經驗鼓勵所有家長，務必關注孩子的成長歷程，把握關鍵發展機會，讓孩子健康成長，全家擁抱幸福！

衛生局補充，0至6歲是兒童發展的關鍵黃金期，尤其3歲前腦部神經發展最為迅速。若能在此階段及早發現孩子的發展問題，療育效果將遠高於學齡後，不僅事半功倍，更能幫助孩子發揮最大潛能。呼籲家長，切勿抱持「大隻雞慢啼」的傳統觀望心態，定期帶孩子至竹市57家兒童預防保健與29家兒童發展篩檢院所合約院所接受診察及篩檢（查詢網址）。

