至少3人受害！賴瑞隆兒遭控涉霸凌 校方還原時間軸證實

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委賴瑞隆。記者徐白櫻／攝影

高雄一所國小爆出校園衝突事件，引發關注，表態角逐綠營市長初選的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子，遭指控施暴，家長爆料指，一名女童嚇得躲進廁所，賴兒追上去堵在門外咆哮叫囂插腰，狠嗆「出來就打死你、甩耳光」，家長還控賴母到校態度不佳，備感不受尊重；儘管賴瑞隆昨親上火線強調將配合校方釐清事實，但校方態度消極也遭質疑。

校方昨晚間出面還原時間軸，證實除了女學生外，還有2名學生受影響，共3起個案。校方說明，事件發生在10月16日，賴姓男童與黃姓女同學在操場跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，後來女童躲入廁所，仍遭賴生在門外叫罵，過程約12分鐘。

校方表示，黃姓女童也反映，賴童辱罵她「神經病」，並稱哥哥也曾被罵，相關事件皆已列入調查，10月28日初步掌握情況後均已啟動調查程序，黃姓家長於11月26日也向學校正式提出霸凌調查。

校方指出，12月2日體育課間，賴童又疑踢徐姓男童，造成臉頰挫傷，家長帶學生驗傷後由醫院啟動社政通報，但家長目前尚未提出霸凌調查。

晚間立委賴瑞隆發出聲明，證實涉案學生為其8歲就讀小二的兒子，表示孩子確實與同學發生摩擦，已要求兒子說明情況，並會全力配合校方釐清事實。

賴瑞隆強調，身為父親，小孩之間的衝突需要適當引導，會加強教育孩子尊重他人、理解同理與負責的重要性，也希望社會在關心此案的同時，能給予必要的教育與輔導空間，讓事件能朝正向方向發展。校方則持續調查並與家長溝通，強調後續將依程序處理。

教育局長吳立森今天受訪表示，針對私立學校疑似發生暴力事件一事，學校先前已依規定通報，案件也已進入相關調查程序。教育局特別提醒並督導學校，確保調查公正、公開，保障學生權益，也務必要落實對孩子的輔導與心理支持工作，後續也將持續關注與了解學生身心發展狀況及整起事件的處理過程，是否依照明確程序進行，目前全案仍在調查當中。

賴瑞隆 衝突

