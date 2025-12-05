聽誰的？午餐廚餘回收互踢皮球 彰化縣立學校頭大擔心圖利被告

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
非洲豬瘟發生之後，彰化縣政府決定集中回收縣立學校午餐廚餘，運往溪州焚化廠處理。圖／聯合報系資料照片
中央下令廚餘不養豬，彰化縣212所縣立學校午餐廚餘下周一（本月8日）起都交給鄉鎮市清潔隊清運，午餐廠商通知學校下周開始不再回收廚餘，未料鄉鎮市清潔隊紛紛向學校表示沒接到清運的明確通知，學校人員面對互踢皮球的狀況深感無奈。

有學校人員今表示，學校簽訂午餐合約的內容包括廠商要回收廚餘，非洲豬瘟疫情後，中央決定廚餘不養豬，彰化縣政府找相關單位開會也決議學校午餐的廚餘回收集中運往溪州焚化廠，不再交給廠商，廠商可節省處理成本也讓廚餘去化合法，立意良善但學校將涉及違反午餐合約、圖利特定廠商。

「開會前為何沒通知學校推派代表參加？學校違法怎麼辦？」學校人員相當苦惱恐涉犯圖利罪，且這幾天接到午餐廠商明確表示下周起不再回收廚餘，學校聯繫鄉鎮市清潔隊卻被回應交給午餐廠商回收，洽詢縣政府得到「開會時都已經講好」，三方說法不一致令各校無所適從。

「我們有去開會嗎？」學校人員質疑與會有哪些單位、誰說了算數、公文在哪裡，有鄉鎮清潔隊要學校在垃圾子車旁邊放廚餘桶，午餐廚餘先放桶內，但學校人員擔心萬一下周還是撟不攏，廚餘桶多放兩天將環境衛生堪虞，學校人數越多，狀況越可怕。

環保局長江培根今重申，已與各鄉鎮市清潔隊、各午餐廠商達成協議，午餐廠商回收學校午餐廚餘，持學校出具證明文件廚餘確是學校產生，即可運到各鄉鎮市清潔隊集中運往溪州焚化廠燃燒。

至於學校擔心違反午餐合約、涉嫌圖利午餐廠商一事，縣政府教育處還在研議。

廚餘 非洲豬瘟

