學生輔導諮商會議 聚焦數位時代兒少心理健康

中央社／ 台北4日電
教育部國教署4日在屏東縣舉辦114年全國學生輔導諮商中心暨業務科科長第2次業務聯繫會議，聚焦數位浪潮下兒少心理健康的新挑戰。教育部提供／中央社
教育部國教署4日在屏東縣舉辦114年全國學生輔導諮商中心暨業務科科長第2次業務聯繫會議，聚焦數位浪潮下兒少心理健康的新挑戰。教育部提供／中央社

數位浪潮下，衍生人際界線模糊等課題，教育部今天在屏東縣舉辦全國學生輔導諮商中心聯繫會議，聚焦網路世代下兒少心理健康的新挑戰。

教育部邀集縣市教育局處學生輔導業務科長、全國學生輔導諮商中心、矯正學校、專任專業輔導人員一同開會，共有126人出席，主題訂為「網路世代下兒少心理健康議題：兒少輔導工作的新視野」。

會議中邀請多名學者專家，分析網路世代青少年遇到的新挑戰，包括缺乏真實人際互動，產生的孤寂感；在社群平台產生的比較心理、按讚留言焦慮等；網路上的歧視語言、數位性暴力、仇恨言論等。

另外，專家分享如何引入「社會情緒學習」觀念，藉由活動協助學生學習察覺自我情緒、管理情緒、人際關係技巧，並鼓勵學生親近諮商中心、懂得尋求幫助。

教育部表揚31名服務年資滿10年以上的「資深優良專任專業輔導人員」，並邀請分享輔導理念與工作點滴，期盼藉由傳承經驗，激勵更多人投入輔導工作。

立法院於民國113年通過修正「學生輔導法」，增補輔導教師人力。教育部國民及學前教育署學務校安組長詹雅惠表示，期盼藉由這次會議，掌握現場執行的狀況。

面對數位浪潮下兒少心理健康的新挑戰，教育部期許透過中央與地方的緊密合作，以及跨專業領域的資源整合，為全國學子織起更綿密的心理健康防護網。

