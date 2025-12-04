快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

副總統接見崇越論文得主 盼為全球性問題尋找新解方

中央社／ 台北4日電

副總統蕭美琴今天接見2025崇越論文大賞得獎者表示，總統賴清德提出「AI新十項建設」及整體科技產業布局，正是期許科技做為解決問題的力量，而不是激化社會紛爭、製造更多問題。全世界許多國家都在為全球性問題尋找新的解決方案，相信得獎者也是基於同樣的出發點，將發揮非常關鍵的角色。

總統府今天發布新聞稿指出，副總統上午接見「2025第18屆崇越論文大賞」得獎碩博士生及主辦單位代表，副總統致詞時表示，今年崇越論文大賞競爭激烈，恭喜得獎者自70多所學校、近千篇論文的參賽中脫穎而出，能夠獲得肯定相當不容易。

副總統說明，尤其這一屆主題涉及AI與科技應用，在AI爆發的年代，人類正處於歷史及科技產業的轉捩點，思考如何導引人工智慧符合人性、道德及價值，同時能解決在工作領域、社會上所遭遇的各種問題。

副總統解釋，國家也需要推動整體均衡發展，總統賴清德提出「AI新十項建設」及整體科技產業布局，正是期許科技作為解決問題的力量，而不是激化社會紛爭、製造更多問題。全世界許多國家都在為全球性問題尋找新的解決方案，相信各位得獎者參與這次論文大賞也是基於同樣的出發點，將發揮非常關鍵的角色。

副總統提到，台灣過去以硬體實力為世界熟悉，出口或股市最近也都有新的突破。然而，還有許多產業面臨數位轉型、淨零碳排等種種壓力和挑戰，以及少子化、人口老化對勞動力與就業市場、國家資源配置帶來的衝擊。

副總統期盼透過大家的學術專業和創新，讓AI應用更深入產業與社會各角落，帶動國家整體均衡；也讓台灣在下一個世代扮演解決全球性問題的重要角色，使科技產業持續發光並領航世界。

最後，副總統再次恭喜得獎者，也感謝台灣管理學會18年來持續辦理論文大賞，期許未來在學術工作或創新領域能持續做出貢獻，讓社會各界看到並共享大家努力的成果。

賴清德 蕭美琴

延伸閱讀

【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

2025醫療科技展登場 賴清德總統：台灣已形成產業聚落

【重磅快評】賴清德打破魔咒換來林俊憲的憋屈？

第四次政黨輪替？ 盧秀燕：民進黨執政夠了

相關新聞

新北2026年起編列3.2億、提高各校庶務委外經費 補足工友缺口

面對全國長期「工友遇缺不補」政策造成的校園人力斷層，新北市於2026年度起，由市府編列3.2億元經費，全面提高各校庶務委...

大學法20年未修…學團立委提3大改革 盼立院本會期排審

民進黨數名立法委員今協同高教工會、私校工會、大學法改革陣線2.0，以及數個學生會團體今於立法院前召開記者會，指大學法自2...

影／朱立倫與張善政重返建中 分享求學歷程與人生經驗

新北市前市長朱立倫與桃園市長張善政上午重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座...

公視新任董監事審查程序傳啟動 文化部：積極作業中

公視新任董監事提名遭指已延宕一年，立法院、公視都很關注。今傳出新任董監事審查程序終於啟動，將於12月9日周二下午在文化部...

台東「孩子的書屋」年會登場 宣布啟動實驗教育計畫

深耕台東大知本地區26年的「孩子的書屋」，今起至7日將於華山文創園區舉辦26週年年會《行有所愛》，同時宣布正式啟動「孩子...

輝達落腳AI夯…北市教育局首創推動AI新型態教材配套

輝達將落腳北士科，北市長蔣萬安打造AI城市，北市教育局今發布全國首創的「線上動畫影片+紙本、學習單+AI 輔助」新型態教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。