影／朱立倫與張善政重返建中 分享求學歷程與人生經驗

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
新北市前市長朱立倫（左）與桃園市長張善政（右）上午重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，分享求學歷程與人生經驗。隨後提問時間，一位學弟贈送兩人水平儀，表示他希望兩岸和平。記者蘇健忠／攝影
新北市前市長朱立倫與桃園市長張善政上午重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，以「台灣的未來，未來的台灣」為主題，作為建中127周年校慶系列活動的序曲。

兩人分表向學弟們分享求學歷程與人生經驗。朱立倫致詞時表示自己與賴清德總統同一屆，在建中求學時曾表態支持當時脫黨參選，被國民黨開除，而參選桃園縣長的許信良，並因在班上批評政府差點被記大過；求學時自己從理科改文科，當時另一位同學是江宜樺（後來擔任行政院長），後來第一名考上台大政治系。

桃園市長張善政則回憶學生時代中午都要翻牆去外面吃午餐，隨後鼓勵學弟善用AI人工智慧，幫助自己的學術或事業生涯，發揮最大正面的影響力。

新北市前市長長朱立倫（左）與桃園市長張善政（右）上午重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，分享求學歷程與人生經驗，獲頒感謝狀。記者蘇健忠／攝影
新北市前市長長朱立倫（左）與桃園市長張善政（右）上午重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，分享求學歷程與人生經驗，獲頒感謝狀。記者蘇健忠／攝影
新北市前市長朱立倫與桃園市長張善政上午重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，分享求學歷程與人生經驗。記者蘇健忠／攝影
新北市前市長朱立倫與桃園市長張善政上午重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，分享求學歷程與人生經驗。記者蘇健忠／攝影

