新北2026年起編列3.2億、提高各校庶務委外經費 補足工友缺口

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市於2026年度起，由市府編列3.2億元經費，全面提高各校庶務委外補助，每一工友缺額補助金額調升至40萬元至50.2萬元。圖／新北市教育局提供
面對全國長期「工友遇缺不補」政策造成的校園人力斷層，新北市於2026年度起，由市府編列3.2億元經費，全面提高各校庶務委外補助，每一工友缺額補助金額調升至40萬元至50.2萬元，盼補足744名工友缺口，讓校園環境維護與行政作業更為順暢。

教育局指出，行政院人事總處自2012年實施工友「遇缺不補」政策後，新北市至114學年度雖核定工友員額999人，但實際在職僅255人，人力缺口多年來持續擴大。過去市府每缺額補助31.2萬元協助學校辦理庶務工作委外，但隨著基本工資調漲、物價與勞動成本同步增加下，不少學校面臨「招不到人」的困境。

為了讓庶務人力能穩定補足，教育局自2026年度起調高補助標準，編制1員額工友學校每缺額每年補助50.2萬元、編制2員額以上工友學校，每缺額每年補助40萬元，總預算較往年增逾8300萬元，期望能有效強化第一線庶務人力，維持校園良好運作。

新北市校長協會理事長張明賢表示，這項調整是第一線校長們等待已久的重大突破。隨著工資與勞權意識提升，過去補助金額已無法反映現行情況。補助經費的增加，讓學校較容易吸引更多優質廠商投入，也有助於穩定庶務服務品質，減輕行政壓力。

除經費補強外，教育局也在制度面同步升級，於2025年9月完成「庶務委外聯合招標範本」，協助學校分區組團、共同招標，減輕行政負擔並提高採購效率。

以瑞芳區為例，多所學校透過聯合招標預計可聘任6名庶務人員，優先投入校舍維護、環境整理、午餐分送等任務。瑞芳國小校長鄭益堯表示，偏鄉小校過去因標案規模小、投標意願低，常年面臨庶務人力不足，聯合採購讓偏鄉也能擁有穩定服務量能，真正讓老師把時間留給孩子。

教育局強調，提高庶務委外經費並推動聯合招標，目的是讓學校能穩定補足第一線庶務人力，提升校園行政與環境維護效能。未來將持續滾動檢視各校人力與需求，提供必要支持，提供孩子安全、整潔、運作順暢的校園學習環境。

