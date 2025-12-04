快訊

公視新任董監事審查程序傳啟動 文化部：積極作業中

聯合報／ 記者何定照／即時報導
公視新任董監事審查程序傳終於啓動，文化部表示目前仍積極辦理各項審查作業幕僚工作中。圖／公視提供
公視新任董監事提名遭指已延宕一年，立法院、公視都很關注。今傳出新任董監事審查程序終於啟動，將於12月9日周二下午在文化部召開審查委員會預備會議。文化部表示目前仍積極辦理各項審查作業幕僚工作中。

針對12月9日將開審查委員會預備會議，文化部回應，公視董事及監察人審查作業早於去年11月即啟動，審查委員循例透過「預備會議」就正式審查會議的相關程序等先行溝通，文化部目前仍積極辦理各項審查作業幕僚工作中，懇切期盼在所有審查委員的支持下，順利組成第8屆公視董事會。

本屆公視董監事任期到今年5月19日止，由於新任董事會尚未產生，目前延任中。根據公共電視法，公視董事、監察人是由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公視董事、監察人審查委員會，由行政院提名非員工代表董事、監察人候選人，提交審查委員會經全體委員三分之二以上之同意後，送請行政院院長聘任。

立法院國民黨團10月在立法院會對行政院長卓榮泰提出譴責案，指立法院今年3月4日已組成公視第8屆董事、監察人審查委員會，行政院、文化部應於董事屆滿前6個月進行提名作業，但一直未見，已違反「公共電視法」。文化部長李遠則在立委質詢時表示名單是由行政院提出，文化部是作業單位，並對提名延宕致歉。

公視有感社會各界對董監事改組延宕的關切，也在11月21日董事會中通過董事提案，敦促行政院應依法加速公視基金會董監事換屆改組作業，並適時向社會大眾告知工作進度以昭公信，同時也維護原屆董事會清譽。

行政院 公視 文化部

