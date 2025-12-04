高雄家長會前會長遭控吸金 教育局：學生無受影響
高雄某國小家長會邱姓幹部疑以每月20%至30%高額獲利，向家長會成員、現退任校長吸金投資，初估不法獲利逾20億元。高雄市教育局表示，此人向校方自行請辭，學生權益未受影響。
檢警調查，46歲邱女在高雄某間國小5年多來擔任家長會幹部累積人脈，並藉此認識補教界、醫界、企業界等多位人士。高雄檢警調搜索時邱女已出境，全案擴大調查中。
檢警表示，由於邱女當時為家長會幹部，疑以投資各行業名目，以及每月20至30%高額獲利為誘因，向家長會成員、現任或退休校長吸金投資，金額從新台幣數百萬元至上億元不等。
教育局今天透過文字訊息說明，經查此人為三民區某國小前任家長會長，因個人財務關係，事發後隨即以簡訊向學校提出請辭家長會長，學校表示有少數家長受波及，並無涉及學生權益，受害家長也已報案，目前檢調偵辦中。
教育局表示，事發後學校立即召開家長會臨時委員會，選出代理會長，現在已由新任會長就任。此外，目前正在進行修「高雄市高級中等以下學校學生家長會設置自治條例」，已納入曾犯貪污瀆職等罪者，不得擔任家長會長，已擔任者，當然解任。
