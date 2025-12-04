台東「孩子的書屋」年會登場 宣布啟動實驗教育計畫

深耕台東大知本地區26年的「孩子的書屋」，今起至7日將於華山文創園區舉辦26週年年會《行有所愛》，同時宣布正式啟動「孩子的學校」實驗教育計畫，服務範疇從「課後照顧」擴大為「全日型教育」，將陪伴從課後的黑夜延伸至白天的教室。書屋也預計於年會現場發起招募400位定期定額捐款者的行動，邀請社會大眾成為支持鄉村教育主體性的力量。

孩子的書屋由已故的陳俊朗（陳爸）創辦，書屋表示，從陳爸那一代開始，就發現許多孩子在體制教育中遭受挫折，白天的學習創傷往往延續到夜晚，讓課後陪伴事倍功半。書屋看見鄉村孩子在主流單一價值的教育體系下，面臨文化與自信的雙重斷裂。因此，書屋決定不再只是被動地「補救」，而是主動「建構」。

2025年「孩子的學校」正式上路，將引入強調自主、合作與混齡學習的德國耶拿教育（Jenaplan）精神，並結合在地文化與書屋20多年的陪伴經驗。書屋說，這將是一所「不逼迫孩子離開家鄉」的學校，不一定要離家才能成功，而是希望成為一所讓孩子在土地上長出根、長出自信的學校。書屋期待透過教育，建立鄉村的主體性，讓孩子知道：「你不需要成為別人，你可以是你自己」。

不過書屋也坦言，儘管書屋近期榮獲台灣公益界指標獎項「第十一屆傳善獎」肯定，但在籌備學校過程中，面臨的資金缺口不僅未因獲獎而消失，反而因為服務範疇從「課後照顧」擴大為「全日型教育」而更加艱鉅；外界常以為「得獎就不缺錢」，孩子的書屋董事長陳彥翰認為，「獎項是推動我們造船的引擎，但要讓這艘載著孩子的船航行得遠，需要的是眾人匯聚成細水長流的海洋。」

孩子的書屋26週年年會於12月4日至7日在華山文創園區中7A館舉行。今年以《行有所愛－我愛你，只因為我真的愛你，如此而已》為題，年會活動設計強調「親子共融」與「感官體驗」，民眾可以在繪本區「如此而已」看見被畫下來的務實陪伴；在聲音區「用耳朵的陪伴」閉眼聆聽台東的風聲與孩子的笑聲，或在互動區「真愛的選擇」與共創牆上，貼下自己對陪伴的理解。

年會期間也將募集400位新的定期定額捐款人，書屋表示，這400份穩定的力量，將支持書屋日常維運以及「孩子的學校」運作，讓書屋能無後顧之憂地專注於陪伴與教育現場。

除了常設展區，年會還設計了多元活動，例如6日至7日將舉行「真人圖書館」，邀請書屋夥伴分享陪伴經驗；5日至7日則有音樂演出，由書屋已經長大的孩子展現音樂和創作；7日另將舉行「寶寶爬行大賽」，但與一般爬行大賽不同的是，這將是一場非競速比賽，只要參與就是冠軍，傳達「每個生命都值得被掌聲鼓勵」的書屋精神。

商品推薦