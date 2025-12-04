大學法20年未修…學團立委提3大改革 盼立院本會期排審

民進黨數名立法委員今協同高教工會、私校工會、大學法改革陣線2.0，以及數個學生會團體今於立法院前召開記者會，指大學法自2005年修法後迄今已20年，呼籲大學法應與時俱進，如增加學生修業期限彈性、強化師生參與校長遴選等，要求教育部儘速推出部版草案並由立院排審。

立委范雲表示，全台計有逾百位現、前任學生會長參與連署，支持大學法修法。經與大學校長、教授以及諸多團體討論後，發現大學法現有三大改革需求，包括大學學制、治理需更彈性；又如近期監察院也指出大學教師評鑑指標不當、學生會運作發展面臨困境等，師生權益未受保障；但也必須兼顧發展性與師生權益保障兩大訴求，需完善大學自治、監督等機制。

范雲談到，目前已將三大修法面向草案送入立院，內容包設置跨校學分或學位學程以促進資源流通，並增加學生修業期限延長彈性，甚至設置副學士等非線性學習；也應授權教育部對「公私校合併」提出計畫，並對合併條件、程序等訂立專門辦法。

大學法改革陣線2.0召集人蔡璟鴻主張，強化師生權益的措施應包含規定教師評鑑指標應公開、授權教育部依教師權責訂立注意事項，以及明訂與學生權益有關的會議應有學代出席，並增訂「學生會專章」保障學生會運作、財物、活動空間獨立，讓學校不能以指導為名對學生團體行干擾之實。

高教工會副理事長翟敬宜表示，以私立大學校長遴選為例，大學法下放私校自訂規範，卻導致董事會掌握大權、變成校長的大老闆，治理遭壟斷。本次修法草案不分公私校，校長遴選委員會五分之二的總額必須來自校務會議的代表；而私立大學遴選委員會組織與運作，甚至包括校長續聘，都要先經校務會議表達意見，再由董事會訂定。

翟敬宜也說，草案也提出，私校校務會議可對不適任校長提出解聘建議，於校長表現不良、民怨沖天時，可多了校務會議向董事會表態。

全教總副秘書長楊逸飛指出，大學現行教學評鑑亂象叢生，導致教授哀鴻遍野也無助於教學，對此呼籲，希望採納中小學的教師專業發展，取代大學教師評鑑。再者，日前教育部前次長捲入性平爭議，再到彰師大案，可見當前的大學法無性平意識，也希望教育部正視困境，將此納入修法。

教育部高教司副司長曾新元回應，教育部對大學法修正態度開放，已於10月中旬找學生團體討論修正事宜，也掌握不同團體建議修正方向，目前正在整理學校、學生等修法建議，希望找出共識、釐清歧異。教育部也排定本月中再次進行溝通，又如學生自治組織強化等事宜不用透過修法，教育部會嘗試消除學校疑慮，透過行政命令等方式執行。 民進黨立委范雲（左三）、張雅琳（右三）與師生團體高教工會和大改陣2.0，共同提出大學法三大修法面向：開放、彈性新高教，強化師生權益，完善治理與監督機制，並向立法院正式提案送出修法版本。記者曾原信／攝影

