輝達落腳AI夯…北市教育局首創推動AI新型態教材配套

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市教育局長湯志民也代表與馬來西亞華校董事聯合會總會簽署合作 備忘錄，將北市自製「台北酷課雲」素養導向學科動畫影片推廣至國際，開放馬來西亞當 地師生免費線上使用。記者林麗玉／攝影
輝達將落腳北士科，北市長蔣萬安打造AI城市，北市教育局今發布全國首創的「線上動畫影片+紙本、學習單+AI 輔助」新型態教材配套，攜手均一平台教育基金會及北市國教輔導團專業師資，實現「線上啟發、線下鞏固」雙向學習互動模式，落實「AI 融入學習、科技助力教學」創新教育新模式。

另外，北市教育局長湯志民也代表與馬來西亞華校董事聯合會總會簽署合作 備忘錄，將北市自製「台北酷課雲」素養導向學科動畫影片推廣至國際，開放馬來西亞當 地師生免費線上使用，展現台北市積極推動教育國際化及促進華文教育發展，預計將惠及馬來西亞當地約8萬名師生。

近年數位學習資源日益豐富，觀看學習影片已經成為學生自學重要方式之一，不過若無無配套教材或工具，很容易侷限於短期記憶，另外，結合AI技術，今天的記者會也以「酷AI學習系統」展現紙本教材及科技結合的使用情境，學生可以透過AI輔助功能即時提問及獲得回饋。

教育局長湯志民表示，台北市一直走在教育創新最前線，今天不僅是發布一套教材，而是開啟全新的學習模式。

均一董事長呂冠緯表示，台北市首創推動的新型態學習模式將是一個關鍵突破點，尤其AI時代的「學習權」，AI驅動的會是什麼城市？教育當然會是AI驅動的智慧教育，但智慧教育是什麼？不會是一堆智慧內容，而是要有品質、互動，且還能落地，孩子愛學、老師覺得方便可用於課堂上的，這才是新型態學習模式的關鍵點。

北市教育局今發布全國首創的「線上動畫影片+紙本、學習單+AI 輔助」新型態教材配套，攜手均一平台教育基金會及國教輔導團專業師資，落實「AI 融入學習、科技助力教學」創新教育新模式。 記者林麗玉／攝影
