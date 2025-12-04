輝達落腳AI夯…北市教育局首創推動AI新型態教材配套
輝達將落腳北士科，北市長蔣萬安打造AI城市，北市教育局今發布全國首創的「線上動畫影片+紙本、學習單+AI 輔助」新型態教材配套，攜手均一平台教育基金會及北市國教輔導團專業師資，實現「線上啟發、線下鞏固」雙向學習互動模式，落實「AI 融入學習、科技助力教學」創新教育新模式。
另外，北市教育局長湯志民也代表與馬來西亞華校董事聯合會總會簽署合作 備忘錄，將北市自製「台北酷課雲」素養導向學科動畫影片推廣至國際，開放馬來西亞當 地師生免費線上使用，展現台北市積極推動教育國際化及促進華文教育發展，預計將惠及馬來西亞當地約8萬名師生。
近年數位學習資源日益豐富，觀看學習影片已經成為學生自學重要方式之一，不過若無無配套教材或工具，很容易侷限於短期記憶，另外，結合AI技術，今天的記者會也以「酷AI學習系統」展現紙本教材及科技結合的使用情境，學生可以透過AI輔助功能即時提問及獲得回饋。
教育局長湯志民表示，台北市一直走在教育創新最前線，今天不僅是發布一套教材，而是開啟全新的學習模式。
均一董事長呂冠緯表示，台北市首創推動的新型態學習模式將是一個關鍵突破點，尤其AI時代的「學習權」，AI驅動的會是什麼城市？教育當然會是AI驅動的智慧教育，但智慧教育是什麼？不會是一堆智慧內容，而是要有品質、互動，且還能落地，孩子愛學、老師覺得方便可用於課堂上的，這才是新型態學習模式的關鍵點。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言