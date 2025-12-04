教師若需要心理諮商 嫌教研中心在山上不便利

北市教師壓力大，但能提供心理諮商的教師研習中心在陽明山上，相當不便，議員呼籲引入民間系統，教團也表示，不能等到老師「快要崩潰了」才有支援；教育局指出，市區有4處諮商中心提供教師免費心理諮詢與諮商服務。

依目前制度，每位教師每學年可免費申請6次個別諮商，若經專業評估有特殊需求，最多可增加至10次，根據統計，去年教師研習中心共提供專業諮詢2052人次、個別諮商1167人次，並辦18場團體諮商與工作坊，服務達1148人次・

議員張文潔說，然而教研中心位於陽明山，距離市區較遠，有許多老師感到不便利，也不太會去使用該服務；桃園有和台北教育大學合作，透過專線或線上表單預約直接公布合作身心科診所與心理諮商所名單，老師可就近選擇，不需再透過教育局轉介，北市有全台密度最高心理諮商所與逾1500名諮商心理師，呼籲教育局應導入民間系統。

北市教師會政策部主任葉青芪表示，北市老師壓力真的非常大，在教學現場前端就應導入相關機制，包含校園諮商、同儕的關懷，教育局應打造更友善環境，不能等到老師快崩潰，才有相關支援，多管齊下，才解決根本問題。

教育局指出，除陽明山教師研習中心外，市區也有4處諮商中心提供服務，源頭也推動「教師專業發展空間2.0」及行政減量，改善職務壓力，打造能安心教學的支持環境。

