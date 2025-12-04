教師若需要心理諮商 嫌教研中心在山上不便利
北市教師壓力大，但能提供心理諮商的教師研習中心在陽明山上，相當不便，議員呼籲引入民間系統，教團也表示，不能等到老師「快要崩潰了」才有支援；教育局指出，市區有4處諮商中心提供教師免費心理諮詢與諮商服務。
依目前制度，每位教師每學年可免費申請6次個別諮商，若經專業評估有特殊需求，最多可增加至10次，根據統計，去年教師研習中心共提供專業諮詢2052人次、個別諮商1167人次，並辦18場團體諮商與工作坊，服務達1148人次・
議員張文潔說，然而教研中心位於陽明山，距離市區較遠，有許多老師感到不便利，也不太會去使用該服務；桃園有和台北教育大學合作，透過專線或線上表單預約直接公布合作身心科診所與心理諮商所名單，老師可就近選擇，不需再透過教育局轉介，北市有全台密度最高心理諮商所與逾1500名諮商心理師，呼籲教育局應導入民間系統。
北市教師會政策部主任葉青芪表示，北市老師壓力真的非常大，在教學現場前端就應導入相關機制，包含校園諮商、同儕的關懷，教育局應打造更友善環境，不能等到老師快崩潰，才有相關支援，多管齊下，才解決根本問題。
教育局指出，除陽明山教師研習中心外，市區也有4處諮商中心提供服務，源頭也推動「教師專業發展空間2.0」及行政減量，改善職務壓力，打造能安心教學的支持環境。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言