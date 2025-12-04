心理師駐校？教團：應直接介入高風險家庭

校園自殺通報逐年遞增，1千名學生以上學校興起進駐一名心理諮商師的聲音，要教育局主動派員進駐，但教團認為學校往往是末端，恐怕來不及，不如直接介入高風險家庭。教育局指出，對55班以上學校配專業輔導人員，已形同常駐心理師。

議員許淑華說，全國自殺率資料統計，14歲以下從2017年1.3％，逐年遞增到去年達7.9%，2年前要求台北市國小校園學生超過1千名以上，需要進駐一名心理師，但是教育局過於被動處理，以校方主動申請補助，非主動派駐心理諮商進校園。

許淑華說，學校輔導人員通常由教職人員兼職，光是輔導行政程序就已很忙，難有充足的時間溝通，因此需要心理諮商或專業人士協助，「有時候就是在與心理諮商溝通後，將事情迎刃而解，不會困在心裡那麼久。」

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義認為，教育部對於學校員額分配都是固定，若要心理師進駐實際執行恐有困難，但學校本來就配專任輔導教師，輔導應是分級處理，較為嚴重再轉介給外面合作心理師。

陳清義強調，孩子若有心理問題不一定都是來自學校，很大一部分來自家庭，建議在通報高風險家庭時，由心理師介入家庭；學校端往往是末端，可能來不及，建議市府或許可以與民間單位合作，行政區為單位設立一個心理諮商據點，協助諮商輔導。

教育局長湯志民表示，目前有18個學校申請心理師進駐校園，經費也從2萬5千元提高到5萬元，學生有需要就會提供服務。

教育局指出，55班以上大型學校配心理師、社工師等專任專業輔導人員，提供三級輔導與危機介入，功能上已形同常駐心理師；113學年度已將情緒教育融入正式課程與議題教學，強化學童情緒調適與心理韌性。

