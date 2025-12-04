聽新聞
0:00 / 0:00

心理師駐校？教團：應直接介入高風險家庭

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北報導

校園自殺通報逐年遞增，1千名學生以上學校興起進駐一名心理諮商師的聲音，要教育局主動派員進駐，但教團認為學校往往是末端，恐怕來不及，不如直接介入高風險家庭。教育局指出，對55班以上學校配專業輔導人員，已形同常駐心理師

議員許淑華說，全國自殺率資料統計，14歲以下從2017年1.3％，逐年遞增到去年達7.9%，2年前要求台北市國小校園學生超過1千名以上，需要進駐一名心理師，但是教育局過於被動處理，以校方主動申請補助，非主動派駐心理諮商進校園。

許淑華說，學校輔導人員通常由教職人員兼職，光是輔導行政程序就已很忙，難有充足的時間溝通，因此需要心理諮商或專業人士協助，「有時候就是在與心理諮商溝通後，將事情迎刃而解，不會困在心裡那麼久。」

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義認為，教育部對於學校員額分配都是固定，若要心理師進駐實際執行恐有困難，但學校本來就配專任輔導教師，輔導應是分級處理，較為嚴重再轉介給外面合作心理師。

陳清義強調，孩子若有心理問題不一定都是來自學校，很大一部分來自家庭，建議在通報高風險家庭時，由心理師介入家庭；學校端往往是末端，可能來不及，建議市府或許可以與民間單位合作，行政區為單位設立一個心理諮商據點，協助諮商輔導。

教育局長湯志民表示，目前有18個學校申請心理師進駐校園，經費也從2萬5千元提高到5萬元，學生有需要就會提供服務。

教育局指出，55班以上大型學校配心理師、社工師等專任專業輔導人員，提供三級輔導與危機介入，功能上已形同常駐心理師；113學年度已將情緒教育融入正式課程與議題教學，強化學童情緒調適與心理韌性。

心理師 許淑華 湯志民 教育部

延伸閱讀

14歲以下自殺率高達7.9% 心理師常駐校園？校長曝實務困難

影／南投明年多1位副縣長？許淑華曝下一步盼增「生力軍」

王世堅、吳怡農誰能出戰首都？許淑華建議「非典型」找他

中央取消南投動物防疫經費 許淑華：地方有事就是地方的責任？

相關新聞

心理師駐校？教團：應直接介入高風險家庭

校園自殺通報逐年遞增，1千名學生以上學校興起進駐一名心理諮商師的聲音，要教育局主動派員進駐，但教團認為學校往往是末端，恐...

教師若需要心理諮商 嫌教研中心在山上不便利

北市教師壓力大，但能提供心理諮商的教師研習中心在陽明山上，相當不便，議員呼籲引入民間系統，教團也表示，不能等到老師「快要...

教育部辦自主學習節 展現數位學習4年成果

教育部今日舉辦「2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，並於11月底辦理公開授課系列活動，吸引上千名教師參與...

屏縣體育人才外流嚴重？ 議員建議縣府邀戴資穎到屏東任教

針對屏東縣頂尖運動選手流失，縣議員許馨勻今天質詢時指出，縣府推出四級五區體育人才留縣機制卻面臨巨大挑戰，建議縣府集中資源...

幫打聽醫生、鼓勵老師及家長生育 雲林幼兒園成「催生」幕後大功臣

雲林縣政府因應少子女化推動2年6億元「萬寶龍生育營養禮金補助計畫」，去年至今已迎來1.1萬名新生兒，縣府另祭出最高50萬...

北市教師壓力爆表…心理諮商卻要跑陽明山 教團提解方

北市教師壓力大，開學前北市國小出現近300名代理教師缺額，議員也指出，目前教師支持系統也失靈，心理諮商量能不足，主要服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。