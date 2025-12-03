教育部辦自主學習節 展現數位學習4年成果
教育部今日舉辦「2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，並於11月底辦理公開授課系列活動，吸引上千名教師參與、425所學校共襄盛舉，內容展示數位工具結合AI學習夥伴e度的創新教學模式，呈現教育部「中小學數位學習精進方案」4年來的具體成果。
今日的數位學習研討會由教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執行秘書郭伯臣以4年推動歷程為主軸，從因材網的建置理念、功能演進、AI學習夥伴e度的開發，到未來跨領域應用與學習行為數據分析的發展方向，呈現因材網從數位學習萌芽階段，到融入生成式AI技術、推動AI學習夥伴e度後，在全國數位教育扮演的重要角色，並揭示未來AI與數位學習深度結合的願景。
教育部指出，因材網生成式AI學習夥伴e度自2024年9月全面開放以來，已經超過75萬名師生使用，e度運用生成式AI進行對話式引導，協助學生釐清概念、練習題目並獲得即時回饋，同時也輔助教師實施評量與了解學生學習情形，成為課堂上支援教學調整的重要工具。
教育部政務次長劉國偉表示，為因應多元學習需求，教育部正式全面開放自主學習精靈與繪圖精靈，未來也會持續推出多款AI學習夥伴，此外也針對更多學科研發出符合知識結構學習的學科領域型e度，讓e度能在更多領域協助老師，提升整體教學教能與學生學習成效。
教育部指出，本次甄選在各個年級、不同領域都有優良成果展現。南投縣藉由穩定健全的推動組織與策略，獲選「績優數位學習推動辦公室特優獎」，縣府有效運用學習載具與資源，成功落實數位學習；台北市南港國小榮獲「績優中小學學校特優獎」，透過強化載具管理與數位教學，並善用學習平台推動適性化學習，成功營造創新多元的學習環境；新竹育賢國中蘇漢哲老師榮獲「績優中小學人員特優獎」，他不僅善用因材網優化教學，更積極在國內外推廣數位教育經驗。
