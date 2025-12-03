國際身心障礙者日 教部次長：障礙多來自環境而非個人
今天是國際身心障礙者日，教育部次長朱俊彰在「114年度大專校院特殊教育主管會議」表示，障礙多來自環境而非個人，呼籲各級學校建構友善的學習空間。
聯合國於1992年通過每年12月3日為「國際身心障礙者日」，號召世界各國一同關注身障者的權益，教育部今天委託中原大學舉辦「114年度大專校院特殊教育主管會議」，邀集全國大專校院特殊教育主管及大學特殊教育中心代表，共同討論特教議題。
朱俊彰致詞時表示，國際身心障礙者日提醒社會，「障礙」多來自環境，而非個人，因此建構友善且具回應性的學習空間，是教育共同的使命。
朱俊彰指出，融合教育（指讓特教生與一般生共同學習）、合理調整（指在不過度的情況下，給予個人化的調整）、通用設計（指設計時就考慮到不同的需求，提高包容性）是台灣持續推動的政策核心，「讓每一位學生被看見、被理解、被支持」，正是教育公平的基礎。
應邀做專題報告的嘉義大學特教系教授陳明聰提醒，特殊教育的「合理調整」原則，需依據學生具體需求調整支持措施，同時兼顧必要性與比例性，使學生能在公平條件下參與學習，並維持課程品質。
