屏縣體育人才外流嚴重？ 議員建議縣府邀戴資穎到屏東任教

針對屏東縣頂尖運動選手流失，縣議員許馨勻今天質詢時指出，縣府推出四級五區體育人才留縣機制卻面臨巨大挑戰，建議縣府集中資源，同時邀請菁英運動員，像剛退役的羽球世界球后戴資穎來屏東任教，對此縣長周春米表示會努力聯繫。

許馨勻表示，羽球選手「左手重砲」林俊易畢業於枋寮高中羽球隊，目前已創個人生涯世界排名新高，但已於今年初轉籍至台北。林俊易是少數在屏東長期扎根的選手，他的出走對屏東體育發展是嚴重警訊。

周春米回應，屏東縣資源有限，必須重點栽培選手。目前4所縣立完全高中都設有體育班，也均有宿舍建置，在選手安心在校訓練學習。至於頂尖世界級選手的生涯規畫會尊重，但只要是優秀選手願意留在屏東，縣府都會安排工作機會。

許馨勻表示，縣立高中體育班許多項目報到人數只有錄取人數一半甚至更低，教育處應積極了解背後原因。另外比起獎勵金和就業保障，優秀運動員更在意能不能提供一流教練、設施、後勤補給團隊，縣府應選定幾項優勢項目將資源集中。

像羽球是屏東縣近期發展重點項目，縣府可聘請同樣出身南部，今年剛退役的世界球后戴資穎到屏東任教，若能成功不僅能展現屏東發展體育的決心，還能吸引外縣市優秀的羽球選手到屏東訓練。

周春米回應，戴資穎是台灣之光，她設籍高雄，也是南部的孩子，針對建議縣府會努力聯繫。之前縣府已在潮州興建國際級溜冰場，目前也準備興建一座專業羽球館，除了帶動運動風氣，也希望培養更多羽球人才。

