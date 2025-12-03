快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

聽新聞
0:00 / 0:00

屏縣體育人才外流嚴重？ 議員建議縣府邀戴資穎到屏東任教

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
縣議員許馨勻今天質詢時建議縣府邀請戴資穎來屏東任教。圖／翻攝自屏東縣議會網站
縣議員許馨勻今天質詢時建議縣府邀請戴資穎來屏東任教。圖／翻攝自屏東縣議會網站

針對屏東縣頂尖運動選手流失，縣議員許馨勻今天質詢時指出，縣府推出四級五區體育人才留縣機制卻面臨巨大挑戰，建議縣府集中資源，同時邀請菁英運動員，像剛退役的羽球世界球后戴資穎來屏東任教，對此縣長周春米表示會努力聯繫。

許馨勻表示，羽球選手「左手重砲」林俊易畢業於枋寮高中羽球隊，目前已創個人生涯世界排名新高，但已於今年初轉籍至台北。林俊易是少數在屏東長期扎根的選手，他的出走對屏東體育發展是嚴重警訊。

周春米回應，屏東縣資源有限，必須重點栽培選手。目前4所縣立完全高中都設有體育班，也均有宿舍建置，在選手安心在校訓練學習。至於頂尖世界級選手的生涯規畫會尊重，但只要是優秀選手願意留在屏東，縣府都會安排工作機會。

許馨勻表示，縣立高中體育班許多項目報到人數只有錄取人數一半甚至更低，教育處應積極了解背後原因。另外比起獎勵金和就業保障，優秀運動員更在意能不能提供一流教練、設施、後勤補給團隊，縣府應選定幾項優勢項目將資源集中。

像羽球是屏東縣近期發展重點項目，縣府可聘請同樣出身南部，今年剛退役的世界球后戴資穎到屏東任教，若能成功不僅能展現屏東發展體育的決心，還能吸引外縣市優秀的羽球選手到屏東訓練。

周春米回應，戴資穎是台灣之光，她設籍高雄，也是南部的孩子，針對建議縣府會努力聯繫。之前縣府已在潮州興建國際級溜冰場，目前也準備興建一座專業羽球館，除了帶動運動風氣，也希望培養更多羽球人才。

縣議員許馨勻今天質詢時建議縣府邀請戴資穎來屏東任教，縣長周春米表示會努力聯繫。圖／翻攝自屏東縣議會網站
縣議員許馨勻今天質詢時建議縣府邀請戴資穎來屏東任教，縣長周春米表示會努力聯繫。圖／翻攝自屏東縣議會網站

屏東縣 體育 運動

延伸閱讀

財劃法修法爭議 周春米批「亂搞」要以國為重、以民為本

影／財劃法二修 周春米批越來越離譜 盼立院迷途知返懸崖勒馬

羽球／BWF回顧戴資穎經典戰役 東奧惜敗鍍銀令球迷心碎

鳳凰颱風逼近 屏東山區預估豪雨等級降雨機率 周春米：提高戒備

相關新聞

14歲以下自殺率高達7.9% 心理師常駐校園？校長曝實務困難

校園自殺通報逐年遞增，北市議員呼籲，1千名以上學校，要進駐一名心理諮商師，教育局要主動派員進駐，但也有校長認為，學校往往...

北市教師壓力爆表…心理諮商卻要跑陽明山 教團提解方

北市教師壓力大，開學前北市國小出現近300名代理教師缺額，議員也指出，目前教師支持系統也失靈，心理諮商量能不足，主要服務...

幫打聽醫生、鼓勵老師及家長生育 雲林幼兒園成「催生」幕後大功臣

雲林縣政府因應少子女化推動2年6億元「萬寶龍生育營養禮金補助計畫」，去年至今已迎來1.1萬名新生兒，縣府另祭出最高50萬...

屏縣體育人才外流嚴重？ 議員建議縣府邀戴資穎到屏東任教

針對屏東縣頂尖運動選手流失，縣議員許馨勻今天質詢時指出，縣府推出四級五區體育人才留縣機制卻面臨巨大挑戰，建議縣府集中資源...

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

日本特教界近年興起動物輔助治療，讓不少自閉症與情緒困擾孩子展現課堂少見的社交與認知反應，透過早期療育明顯進步，甚至順利銜接至普通學校。一所特教幼兒園理事長日前受邀來台分享，他們從0歲開始特教評估、專業團隊常駐，鄰國日本對學前特教資源的重視，讓台灣幼教師大為感動。

國中科奧我4金2銀 國際第2

第廿二屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）成績揭曉，台灣學生總共奪得四金、二銀，另有一組學生獲得實驗銅牌獎，為國際排名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。