幫打聽醫生、鼓勵老師及家長生育 雲林幼兒園成「催生」幕後大功臣

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣祭出最高50萬元獎勵金，鼓勵公私立幼兒園向家長「催生」，10所幼兒園催生有成，今獲頒獎金，縣長張麗善（中）開心與新生兒合照。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府因應少子女化推動2年6億元「萬寶龍生育營養禮金補助計畫」，去年至今已迎來1.1萬名新生兒，縣府另祭出最高50萬元獎勵金，鼓勵公私立幼兒園向家長「催生」，10所幼兒園催生有成，今獲頒獎金。有幼兒園不僅鼓勵家長，也鼓勵老師生育，甚至幫忙打聽不孕症醫師，一年內催出15名新生兒。

雲林縣去年推出每胎加碼3萬元生育營養禮金為期2年的「萬寶龍計畫」，截至今年11月底已有1.1萬多名新生兒誕生。據統計，夫妻婚後生第三胎僅8.9%，第四胎只剩不到3%，縣府為此祭出最高50萬元獎勵金，鼓勵公私立幼兒園向家長「催生」。

縣府今頒獎給10所響應政策的公私立幼兒園，私立福智幼兒園獲得第1名，獎勵金50萬元，第2名為乖乖幼兒園40萬元，第3名兒皇宮幼兒園30萬元；第4至第6名分別為聖文、綠野仙棕及宏祐幼兒園，各獲20萬元；第7至第9名為丹迪、亞歷山大及童心幼兒園，各獲10萬元；公立大埤鄉立幼兒園則榮獲第10名，獲10萬元獎勵金。

雲林縣幼兒教育發展協會理事長、聖文幼兒園長曾素端分享「催生」心得，她表示，萬寶龍政策公布時，剛好園內舉辦耶誕節活動，她把握機會向家長催生，考量家長生育最擔心經濟問題，她和園內老師將政府相關補助計畫都清楚告知。

有家長雖有意願生育，卻遲遲未能受孕，她幫忙打聽不孕症、試管嬰兒專家，成功助孕，她也鼓勵園內老師生育，強調「休假問題免擔心」，已有老師積極備孕中，去年8月到今年7月期間，成功催生15名新生兒，其中有6名為第三胎，今年8月至今已催生5名新生兒，其中3名為第3胎、1名為第4胎，她得知喜訊，已立即送上水果表達祝賀。

縣長張麗善表示，公立幼兒園獎勵金全數用於園所教學與設備規畫，私立幼兒園則有一半經費投入教學設施設備，另一半由教職員及家長均分共享，不僅回饋孩子的學習環境，也實質肯定家長與教職員為提升生育率所付出的努力。

教育處長邱孝文指出，為提供因萬寶龍計畫而增加的孩子充分就學機會，已鼓勵各公私立幼兒園加開幼幼班，並因應出生人口數彈性調整班級數。社會處副處長陳怡君也表示，已推出「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」、「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」等措施，減輕家長負擔。

