北市教師壓力爆表…心理諮商卻要跑陽明山 教團提解方

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市教師壓力大，目前教師支持系統也失靈，心理諮商量能不足，主要服務據點再陽明山，相當不便，呼籲引入民間心理師、提高量能。示意圖。本報資料照
北市教師壓力大，目前教師支持系統也失靈，心理諮商量能不足，主要服務據點再陽明山，相當不便，呼籲引入民間心理師、提高量能。示意圖。本報資料照

北市教師壓力大，開學前北市國小出現近300名代理教師缺額，議員也指出，目前教師支持系統也失靈，心理諮商量能不足，主要服務據點再陽明山，相當不便，呼籲引入民間心理師、提高量能。教師團體也呼籲，因從源頭改善，減輕教師心理壓力負擔。

依照目前制度，每位教師每學年可免費申請6次個別諮商，若經專業評估有特殊需求，最多可增加至10次，根據統計，去年教師研習中心共提供專業諮詢2052人次、個別諮商1167人次，並辦理18場團體諮商與工作坊，服務達1148人次，然而教研中心位於陽明山，距離市區較遠，有許多老師感到不便利也不太會去使用該服務。

議員張文潔指出，北市今年開學前國小代理教師仍有300名缺口，除了薪資待遇外，家長、生活環境都會給老師帶來不小壓力，但現階段心理資源支持，除距離外制度設計還存在多重角色與信任問題，除要求老師須填寫個人資料寄給研習中心審核，且諮商專家多半是師範體系現任或退休教授，與教育局有深厚連結，老師根本不敢說真話，隱私性有疑慮。

張文潔舉例，桃園有和國北教合作，透過專線或線上表單預約直接公布合作之身心科診所與心理諮商所名單，老師可就近選擇，不需再透過教育局轉介，諮商範圍也更廣泛，北市有全台密度最高心理諮商所與逾1500名諮商心理師，呼籲教育局應導入民間系統。

北市教師會政策部主任葉青芪表示，台北市老師壓力真的非常大，但當前的身心支持和心理疏壓機制，到底是治標還是治本，他認為現有機制要繼續執行外，在教學現場前端就應導入相關機制，包含校園諮商、同儕的關懷，教育局在前端就打造更友善環境，不是等到老師「快要崩潰了」才有相關支援，若多管齊下，才解決根本問題。

市長蔣萬安表示，會花一個月來研議相關方案，並參考其他縣市做法。教育局補充，為利教師可就近使用相關服務，除陽明山教師研習中心外，市區也有4出提供服務，讓教師、代理教師及教保人員均可獲得免費心理諮詢與諮商。源頭也推動「教師專業發展空間2.0」及行政減量，改善職務壓力，打造能安心教學的支持環境，協助教育人員。

