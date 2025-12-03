14歲以下自殺率高達7.9% 心理師常駐校園？校長曝實務困難

校園自殺通報逐年遞增，北市議員呼籲，1千名以上學校，要進駐一名心理諮商師，教育局要主動派員進駐，但也有校長認為，學校往往是末端，恐怕來不及，建議心理師直接介入高風險家庭。教育局指出，對55班以上學校配心理師、社工師等專業輔導人員，已形同常駐心理師。

議員許淑華說，全國自殺率資料統計，14歲以下從2017年的1.3%，逐年遞增，到去年達7.9%，「數據看了非常心痛，居然連小學生也會有這種念頭，當中有各種因素、結構等問題，但該去處理。」

她說，2年前就曾針對此議題質詢，要求台北市國小校園學生超過1千名以上，需要進駐一名心理師，但是教育局過於被動處理，而是以校方去主動申請補助方式，而非主動派駐心理諮商進校園。「不是只有補助申請，而是要一次到位。」

許淑華說，學校輔導室人員通常是教職人員兼職，光是輔導老師的行政程序就已很忙，難有充足的時間與小朋友們溝通，因此需要心理諮商或專業人士協助，「有時候就是在與心理諮商溝通後，將事情迎刃而解，不會困在心裡那麼久。」

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義認為，教育部對於學校員額分配都是固定，若要心理師進駐實際執行恐有困難，但學校本來就配專任輔導教師，輔導應是分級處理，較為嚴重再轉介給外面合作心理師。

陳清義強調，孩子若有心理問題不一定都是來自學校，也有很大一部分來自家庭，不是都能透過教育解決，建議在通報高風險家庭時，由心理師介入家庭。

他說，學校端往往已是末端，可能來不及，但也建議市府或許可以與民間單位合作，以行政區為單位設立一個心理諮商據點，協助諮商輔導。

教育局長湯志民表示，針對議員提到的1千名以上學校，目前有18個學校、55班申請，經費也從2萬5千元提高到5萬元，學生有需要就會提供服務，也確實會讓心理諮商進駐校園。

教育局補充，北市依法建置專任輔導教師外，另對55班以上大型學校配置心理師、社工師等專任專業輔導人員，提供三級輔導與危機介入，功能上已形同常駐心理師。同時，結合醫療入校計畫，逐年提高補助額度，全額補助學校所需經費。

另外，教育局說，在113學年度將情緒教育融入正式課程與議題教學，並持續推動社會情緒學習及教案研發，強化學童情緒調適與心理韌性。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

商品推薦