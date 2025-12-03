百年前種「無患子」先見之明？大雅國小校長和老校友這樣說

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅國小新設遊樂園有棵百年無患子，還有石刻紀念。記者游振昇／攝影
台中市大雅區大雅國小新設遊樂園旁有棵百年無患子樹，民眾休憩時看到好奇問，是否學校百年前就有先見之明，可預見未來的少子化危機而種此樹祈福；校長黃夙瑜說，校史沒記錄此樹由來不可考；該校85歲校友、朝陽科技大學創辦人兼董事長楊天生表示，他讀小學時無患子已是大樹，不知由來。

大雅國小佔地586坪的天生幸福遊樂園前天落成啟用，並舉行捐贈典禮，由老校友楊天生捐贈，全新的土丘地景滑梯、高塔造型挑戰遊具、大樹網床、平衡趣味遊戲組及複合式鞦韆，學校學童試玩各項設施，歡呼喊「謝謝天生爺爺！」遊樂園也是校園開放時間，社區民眾帶小孩遊樂好場所。

有民眾看到遊樂園旁一棵大樹，石刻寫著「無患子」，民眾好奇此樹樹齡和由來，有人聯想，可能百年前學校種樹時的先見之明，種「無患子」提醒現在面臨的少子化危機。

大雅國小校長黃夙瑜表示，該校有128年校史，但校史中沒看到種這棵無患子的記載，研判此樹最少有百歲，她說民眾將「無患子」和「少子化」作聯想，她第一次聽到。

朝陽科技大學創辦人兼董事長楊天生是大雅國小校友，今年85歲，他表示，自己當年唸大雅國小時，記憶中此樹已是大樹；附近居民表示，早年台中縣大雅鄉和多處鄉下地區都有種無患子，因為無患子是天清潔劑，果皮和果核都有用途，可能早年大雅種很多無患子樹時，大雅國小校園內的這棵百年老樹是其中一棵，至今少見被保留。

台中市大雅國小新設遊樂園有棵百年無患子，還有石刻紀念。記者游振昇／攝影
遊樂園 校園 少子化

