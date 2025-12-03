聽新聞
0:00 / 0:00
國中科奧我4金2銀 國際第2
第廿二屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）成績揭曉，台灣學生總共奪得四金、二銀，另有一組學生獲得實驗銅牌獎，為國際排名第二名，僅次於主辦國俄羅斯。其中北市建國中學林鈺洋與潘又睿、桃園文昌中學蕭睿希、台中一中馬宇辰等四人拿下金牌。
據了解，由於俄烏戰爭，今年參加IJSO的國家及選手數都是歷屆最少。以去年在羅馬尼亞舉辦的第廿一屆賽事來說，就有五十一國、三○三名選手參與。但相對地，賽事金牌數也隨參賽人數減少。
「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對十六歲學生舉行國際競賽。
國教署表示，我國自二○○四年參賽至今，總計獲一○七金、十九銀、兩面個人實驗特別獎、分組實驗競賽三金一銀三銅、十三面最佳理論獎、十面最高總分獎及十二次國家總排名第一名。
國教署表示，本屆國中科奧代表隊學生為建中林鈺洋（金牌）、潘又睿（金牌）及姜翔（銀牌）、桃園文昌國中蕭睿希（金牌）、台中一中馬宇辰（金牌）、高雄中學康睿騰（銀牌）。依照相關辦法，代表隊學生可保送高中或五專就讀，另於競賽獲金、銀牌者，還可分別獲得廿萬元、十萬元獎學金。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言