國中科奧我4金2銀 國際第2

第廿二屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）成績揭曉，台灣學生總共奪得四金、二銀，另有一組學生獲得實驗銅牌獎，為國際排名第二名，僅次於主辦國俄羅斯。其中北市建國中學林鈺洋與潘又睿、桃園文昌中學蕭睿希、台中一中馬宇辰等四人拿下金牌。

據了解，由於俄烏戰爭，今年參加IJSO的國家及選手數都是歷屆最少。以去年在羅馬尼亞舉辦的第廿一屆賽事來說，就有五十一國、三○三名選手參與。但相對地，賽事金牌數也隨參賽人數減少。

「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對十六歲學生舉行國際競賽。

國教署表示，我國自二○○四年參賽至今，總計獲一○七金、十九銀、兩面個人實驗特別獎、分組實驗競賽三金一銀三銅、十三面最佳理論獎、十面最高總分獎及十二次國家總排名第一名。

國教署表示，本屆國中科奧代表隊學生為建中林鈺洋（金牌）、潘又睿（金牌）及姜翔（銀牌）、桃園文昌國中蕭睿希（金牌）、台中一中馬宇辰（金牌）、高雄中學康睿騰（銀牌）。依照相關辦法，代表隊學生可保送高中或五專就讀，另於競賽獲金、銀牌者，還可分別獲得廿萬元、十萬元獎學金。

