自然科教師 碩士有如標配
根據教育部統計，有高達六、七成的國高中小老師具碩士學歷，也讓不少師培生難免擔心是否一定要讀完碩士才有競爭力。對此，有高中教師認為多少有影響，尤其近年自然教師幾乎人人都有碩士，幾乎成了「標準配備」。
一名高中教師觀察近年身邊上榜情況，認為學歷高低在全國聯招影響較小，獨招則較多變數，許多人認為有碩士學位、頂大學歷較吃香。此外，在師範體系研究所學習到的知識與研究方法，對於教甄的筆試、口試與試教都有幫助。
一名卅餘歲高中物理科老師也說，多少都有影響，以物理科來講，碩士幾乎是「標配」，尤其高中自然老師多半會念到碩士，原因在於研究所有比較完整的時間訓練學生的獨立研究能力，對於帶學生做實驗以及「探究與實作」課程，都有幫助。
何厝國小教務主任蔡昌樺則持不同意見。蔡昌樺表示，碩士學位對教甄並不會直接加分，同齡考生若較早進入學校服務，已累積了多年的教學經驗與年資，相較之下，研究所畢業後才投入教甄的教師，可能會在資歷上較吃虧。
