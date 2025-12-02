聽新聞
0:00 / 0:00

年薪增近10萬 教師拚讀碩班

聯合報／ 記者李芯／台北報導

隨著物價飆漲，教師薪資競爭力不如以往，為此，不少教師為了幫自己加薪，選擇攻讀碩士學位。實際上，目前教學現場有超過六成教師有碩士學位，高中職更是在一一三學年度達到七成，近年甚至還曾發生幾起教師偽造碩士學位事件，就是為了每年約十萬元的加薪。

全教總高中職委員會主委巫彰玫認為，讀研究所對於自我提升有助益，不論是本科或跨域，皆有利於在教學現場提供不同的思維。

各級學校專任教師具碩士以上學歷的比率不斷增加，根據教育部統計，九十四學年度國小老師學歷在碩士以上者僅百分之十二點一五，一一三年已有百分之六十三點七六；國中教師則由百分之十六點六，增加到百分之六十七點○二；高中職教師的部分，廿年前約百分之卅有碩士學位，如今達到七成。

有教師指出，現在教師薪資競爭力不如以往，敘薪往往是修讀碩士學位的最大動機。大學畢業的正式教師含學術研究費起薪約四萬八千元，若是碩士畢業則近五萬六千元，一年下來增加近十萬元收入。

何厝國小教務主任蔡昌樺認為，在少子化的影響下，大專校院亦面臨招生壓力，紛紛擴大在職進修的招生名額。對教師來說，攻讀與教育相關的研究所，在課程設計、教學策略、班級經營、教育理念甚至政策理解上，都有所幫助。

蔡昌樺也說，教師的薪資與學歷有密切關聯，簡單來說，擁有碩士學位薪水比較高，尤其在薪資跳大級時更有感。

教育部表示，教師學歷提升，反映出教育均質化與高品質學習的期待，顯示教師願意投入更多專業成長，未來將持續透過打造鼓勵教師持續專業成長的教育環境。

碩士 教師

延伸閱讀

AI、半導體產業南移 陽明交大高雄校區首推博碩班建構人才供應鏈

護理人力「逆勢成長」 台東醫院：智慧醫療、加薪給福利

1.25兆元軍購條例能進立院？ 傅崐萁：軍人加薪是基本底線

日職／巨人砂川理查加薪1600萬 同時宣布與前HKT48成員結婚

相關新聞

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

台灣教育長期被批評過度依賴「死背」文化，近日就有網友在Dcard上發文，直言...

國中科奧我4金2銀 國際第2

第廿二屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）成績揭曉，台灣學生總共奪得四金、二銀，另有一組學生獲得實驗銅牌獎，為國際排名...

自然科教師 碩士有如標配

根據教育部統計，有高達六、七成的國高中小老師具碩士學歷，也讓不少師培生難免擔心是否一定要讀完碩士才有競爭力。對此，有高中...

年薪增近10萬 教師拚讀碩班

隨著物價飆漲，教師薪資競爭力不如以往，為此，不少教師為了幫自己加薪，選擇攻讀碩士學位。實際上，目前教學現場有超過六成教師...

奧斯卡金像獎得主戴斯培訪台 打造電影配樂盛宴

法國知名作曲家暨配樂家亞歷山大．戴斯培曾以「歡迎來到布達佩斯大飯店」與「水底情深」摘下奧斯卡最佳原創音樂獎，他將來台攜手...

台灣館進駐墨西哥瓜達拉哈拉書展 深耕西語市場

全球西班牙語系最大書展、墨西哥「瓜達拉哈拉書展」29日登場，文策院特別規畫「台灣館」，並以「故事之家」為主題正式進駐，深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。