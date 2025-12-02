年薪增近10萬 教師拚讀碩班

隨著物價飆漲，教師薪資競爭力不如以往，為此，不少教師為了幫自己加薪，選擇攻讀碩士學位。實際上，目前教學現場有超過六成教師有碩士學位，高中職更是在一一三學年度達到七成，近年甚至還曾發生幾起教師偽造碩士學位事件，就是為了每年約十萬元的加薪。

全教總高中職委員會主委巫彰玫認為，讀研究所對於自我提升有助益，不論是本科或跨域，皆有利於在教學現場提供不同的思維。

各級學校專任教師具碩士以上學歷的比率不斷增加，根據教育部統計，九十四學年度國小老師學歷在碩士以上者僅百分之十二點一五，一一三年已有百分之六十三點七六；國中教師則由百分之十六點六，增加到百分之六十七點○二；高中職教師的部分，廿年前約百分之卅有碩士學位，如今達到七成。

有教師指出，現在教師薪資競爭力不如以往，敘薪往往是修讀碩士學位的最大動機。大學畢業的正式教師含學術研究費起薪約四萬八千元，若是碩士畢業則近五萬六千元，一年下來增加近十萬元收入。

何厝國小教務主任蔡昌樺認為，在少子化的影響下，大專校院亦面臨招生壓力，紛紛擴大在職進修的招生名額。對教師來說，攻讀與教育相關的研究所，在課程設計、教學策略、班級經營、教育理念甚至政策理解上，都有所幫助。

蔡昌樺也說，教師的薪資與學歷有密切關聯，簡單來說，擁有碩士學位薪水比較高，尤其在薪資跳大級時更有感。

教育部表示，教師學歷提升，反映出教育均質化與高品質學習的期待，顯示教師願意投入更多專業成長，未來將持續透過打造鼓勵教師持續專業成長的教育環境。

