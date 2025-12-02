專技辦法放寬解教師荒 自然領域6科適用

教育部修法，讓6年以上業界資歷的人才，加修8學分教育專業後，可擔任高中職專技教師。近日進一步公告資格對照表，新增的「特殊科目」適用自然領域6專長。

台灣科技業人才需求眾多，導致許多理工科教師、師培生放棄教職，改到業界上班。教育部於11月18日正式發布修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法（以下簡稱專技辦法）」，新增「特殊科目」，涵蓋「羅致不易且待加強培育之科目」，吸納業界人才任教。

想透過上述管道任教，須有相關系所學士以上學位，並曾從事相關工作6年以上，具有特殊造詣或成就。沒有教師證書的話，須先完成8學分的教育專業學分班。

教育部近日進一步公告相關資格對照表，適用上述「特殊科目」的包含物理、化學、生物、地球科學、生活科技、資訊科技等6專長，都屬自然科學領域。

教育部要求6年以上全職「專業工作經驗」，必須是在上市上櫃公司、或是員工100人以上中大型企業、外商公司、政府認可的產學合作企業或計畫合作單位。只有生物專長多了一項，可在生態或生物相關領域公司任職。

