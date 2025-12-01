高中師：留級退學制有示警作用

有教師在公共政策參與平台發起連署，呼籲恢復「退學及留級」制度，連署雖沒通過，仍在教育界引發熱議。資深高中教師指出，缺乏像留級這樣強力的學習示警，學生常搞不清楚狀況，甚至有學生高中時不在乎畢業證書，直到大學快畢不了業，才回高中修課，以免履歷上最高學歷只有國中。

根據教育部統計，一一二學年度有超過百分之九高三生未畢業。三民家商教師臧俊維指出，現在學生即使未達畢業條件，也能以同等學力報考相關升學考試，老師無法以分數高低督促學生用功念書。也因為沒有退學制度，學生違反校規被懲處也不怕。

一名公立高中教務主任指出，曾有學生高三上錄取大學，下學期就完全不出席，最後連入學資格都被取消。這幾年還常見一種學生，高中畢業時沒拿畢業證書，到大二還回到高中重補修學分，多半是發現自己大學可能畢不了業，擔心最高學歷只有國中，重回高中拚畢業證書。

暨大附中教師許莉甄說，早年還有留級制度，家長能藉此掌握孩子基本學習狀況；現在家長往往直到孩子拿不到高中畢業證書才跳腳。沒有像留級這種強力的示警，現在的學生很容易搞不清楚狀況，沒意識到自己程度跟不上。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉觀察，早年大學參考「同等學力」是因為失學人口多，現在反而成為學生的巧門，教育部應正視問題、訂定更強制的法規因應。

教育部說明，自一○三年開始，學分數若未達總學分數二分之一，由以往「應留級」改為「得留級」，目的在體現學生為教育選擇權的主體，透過彈性重修機制，尊重學生受教權益與感受，給予重修的補救機會以確保學力品質，不強制留級。

