普通高中8學分「專技教師」 教育部公告6科目適用

「專技教師」制度過往主要是用來讓技術型高中聘請業師，如今因普通高中自然科鬧教師荒，教育部修法放寬此管道，讓學校可請沒有教師證、但曾在業界任職6年者擔任「特殊科目」正式教師。對此，教育部日前進一步公布特殊科目名單，物理、化學、生物、地球科學、生活科技與資訊科技等6科均適用本次專技教師修法。

為解自然科教師荒，教育部日前公告修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，放寬現行以聘請高職業師為主的「專技教師」制度，自11月開始實施，讓具有業界工作經驗6年、符合一定資格者，經審核後可擔任學校專技教師，待遇和正式教師相同，但任職2年內要修完8個學分的教育專業學分。

上月底教育部公布符合該法範圍的「特殊科目」，均屬普通高中自然科學領域，科目包含物理、化學、生物、地球科學、生活科技與資訊科技，對照表並有訂出符合資格的相關畢業系所，以生物為例，包含生命科學學院、生物科技系所、農學院等等；以生活科技來說，則包含工業科技教育、工業科技、科技應用、工程之相關學系所等。

由於母法明定，專技教師擔任特殊科目教學者，應曾從事科別性質相關專業的業界實際工作，具有特殊造詣或成就，因此，對照表也具體列出何謂「專業工作經驗」。內容指出，特殊科目專技教師應曾有以下相關領域之一全職工作經驗6年，包含在上市／上櫃公司、員工人數100人以上的中大型企業、外商公司、教育部認可產學合作企業及政府計畫合作單位，或是曾任大專校院講師及以上教學或研究工作。

