普通高中8學分「專技教師」 教育部公告6科目適用

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
為解自然科教師荒，教育部日前公告修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」。本報資料照片
「專技教師」制度過往主要是用來讓技術型高中聘請業師，如今因普通高中自然科鬧教師荒教育部修法放寬此管道，讓學校可請沒有教師證、但曾在業界任職6年者擔任「特殊科目」正式教師。對此，教育部日前進一步公布特殊科目名單，物理、化學、生物、地球科學、生活科技與資訊科技等6科均適用本次專技教師修法。

為解自然科教師荒，教育部日前公告修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，放寬現行以聘請高職業師為主的「專技教師」制度，自11月開始實施，讓具有業界工作經驗6年、符合一定資格者，經審核後可擔任學校專技教師，待遇和正式教師相同，但任職2年內要修完8個學分的教育專業學分。

上月底教育部公布符合該法範圍的「特殊科目」，均屬普通高中自然科學領域，科目包含物理、化學、生物、地球科學、生活科技與資訊科技，對照表並有訂出符合資格的相關畢業系所，以生物為例，包含生命科學學院、生物科技系所、農學院等等；以生活科技來說，則包含工業科技教育、工業科技、科技應用、工程之相關學系所等。

由於母法明定，專技教師擔任特殊科目教學者，應曾從事科別性質相關專業的業界實際工作，具有特殊造詣或成就，因此，對照表也具體列出何謂「專業工作經驗」。內容指出，特殊科目專技教師應曾有以下相關領域之一全職工作經驗6年，包含在上市／上櫃公司、員工人數100人以上的中大型企業、外商公司、教育部認可產學合作企業及政府計畫合作單位，或是曾任大專校院講師及以上教學或研究工作。

教師荒 科目 教育部

曾在40年前辦大規模電腦擇友！華碩副總裁王士傑 獲大同傑出校友

華碩電腦全球副總裁王士傑今年獲選大同大學傑出校友，他曾在約40年前沒有交友軟體的年代，和同學用電腦卡、寫程式，舉辦大規模...

普通高中8學分「專技教師」 教育部公告6科目適用

「專技教師」制度過往主要是用來讓技術型高中聘請業師，如今因普通高中自然科鬧教師荒，教育部修法放寬此管道，讓學校可請沒有教...

符合三章一Q…宜蘭下學期營養午餐每餐60元 縣府邀名廚示範美味料理

宜蘭縣政府決定下學期把營養午餐餐費調增5元，包含業者選用符合三章一Q食材另有補助，合計每餐餐費是60元，縣府教育處為了讓...

新北攜手海洋大學 開放實驗室帶高中生探索海洋

新北市教育局今與國立台灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫，推出跨領域實作課程，並開放海大包含海洋能源、結...

兩岸青少年美術展300幅作品移師台北 生命萬象新北學生共繪島嶼記憶

兩岸及華人地區青少年美術展近日在高雄與台北舉行，近300幅獲選作品移師台北藝術教育館展出，台北地區觀眾可把握3日閉幕前最...

跨區就學／通勤擠不上車害曠課 高中生為何捨近求遠？

一名住基隆的高中生每日往返台北就學，卻屢次因客運擠不上車而被記曠課，引發「跨區就讀」熱議。政府提倡就近入學多年，但不是每個縣市都有建中、北一女，不少學生和家長仍選擇跨區讀明星高中，台北市數十年累積的師資與設施優勢，對周邊縣市學生具強大吸引力。 有校長指出，政府應從三方面檢視政策，不是要勉強學生留在原地，而是要讓學生願意留下來。

