快訊

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

握手言和？中工釋出董事席 寶佳入列

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

中央研究院年輕學者獎、專書獎 6人5書脫穎而出

中央社／ 台北1日電

中央研究院今天頒發年輕學者研究成果獎及人文社會科學專書獎，6名年輕學者、5本專書脫穎而出。院長廖俊智說，今年兩獎項首度聯合舉辦頒獎典禮，盼深化學術交流與跨域對話。

中研院發布新聞稿表示，「2025年年輕學者研究成果獎」與「第十四屆人文及社會科學學術性專書獎」今天揭曉，今年分別有6名優秀學者、5本專書脫穎而出，由廖俊智親自頒獎。

廖俊智表示，今年兩獎項首度聯合舉辦頒獎典禮，深化學術交流與跨域對話，也展現中研院支持多元研究人才，拓展台灣學術研究邊界的努力。

「年輕學者研究成果獎」得獎者為清華大學化學工程學系副教授楊東翰，以及中研院資訊科學研究所副研究員王建堯、分子生物研究所副研究員陳昇宏、歷史語言研究所副研究員孔令偉、政治學研究所副研究員沈智新、經濟研究所副研究員楊宗翰。

中研院指出，6名學者的研究橫跨材料科學、人工智慧、細胞生物學、媒體政治與全球經濟等，展現台灣年輕學者的研究能量與跨域潛力。

「年輕學者研究成果獎」共收到96件申請，均經預審、初審與複審，最終由聯席會議決議名單。每名得獎者獲頒獎金與研究獎助費各新台幣30萬元，以及獎牌1面。

另外，中研院表示，「人文及社會科學學術性專書獎」共有48件申請，經嚴謹評選後選出5本具原創性與深度的專書，每名得獎者獲頒60萬元及獎牌1面，其中2本為中文著作、3本為英文著作。

中研院政治學研究所副研究員鮑彤（Nathan F.Batto）以Making Punches Count: The Individual Logic of Legislative Brawls（中譯「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯」）獲獎，盼從理解衝突來消弭國會暴力。

中興大學外國語文學系教授陳春美以Mixed Emotions and Indigenous Language Maintenance in Post-Disaster Reconstruction Communities（中譯「災後重建社區的混合情感與原住民語言維護」）獲獎，描述族人離散的失落、重建的韌性，以及語言維繫所承載的複雜情感。

中研院歷史語言研究所兼任研究員黃寬重以「居鄉懷國：南宋鄉居士人劉宰的家國理念與實踐」獲獎；台灣大學中國文學系教授高嘉謙以「海國詩路：東亞航道與南洋風土」獲獎；政治大學英國語文學系講座教授陳音頤以The New Woman and Technologies of Speed in Fin-de-Siecle Literature（中譯「新女性與速度科技：世紀末英國文學」）獲獎。

中研院 科學 語言 文學

延伸閱讀

中研院揭曉年輕學者獎 經濟所楊宗翰動態貿易模型受肯定

中研院院長遴選 重量級人士：沒意外的話「是他」出線

中研院長遴選 陳建仁呼聲高 陳培哲：中研院存廢更該被討論

傳陳建仁、周美吟、朱敬一入列中研院院長候選名單 遴委會：一切保密

相關新聞

曾在40年前辦大規模電腦擇友！華碩副總裁王士傑 獲大同傑出校友

華碩電腦全球副總裁王士傑今年獲選大同大學傑出校友，他曾在約40年前沒有交友軟體的年代，和同學用電腦卡、寫程式，舉辦大規模...

普通高中8學分「專技教師」 教育部公告6科目適用

「專技教師」制度過往主要是用來讓技術型高中聘請業師，如今因普通高中自然科鬧教師荒，教育部修法放寬此管道，讓學校可請沒有教...

符合三章一Q…宜蘭下學期營養午餐每餐60元 縣府邀名廚示範美味料理

宜蘭縣政府決定下學期把營養午餐餐費調增5元，包含業者選用符合三章一Q食材另有補助，合計每餐餐費是60元，縣府教育處為了讓...

新北攜手海洋大學 開放實驗室帶高中生探索海洋

新北市教育局今與國立台灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫，推出跨領域實作課程，並開放海大包含海洋能源、結...

兩岸青少年美術展300幅作品移師台北 生命萬象新北學生共繪島嶼記憶

兩岸及華人地區青少年美術展近日在高雄與台北舉行，近300幅獲選作品移師台北藝術教育館展出，台北地區觀眾可把握3日閉幕前最...

跨區就學／通勤擠不上車害曠課 高中生為何捨近求遠？

一名住基隆的高中生每日往返台北就學，卻屢次因客運擠不上車而被記曠課，引發「跨區就讀」熱議。政府提倡就近入學多年，但不是每個縣市都有建中、北一女，不少學生和家長仍選擇跨區讀明星高中，台北市數十年累積的師資與設施優勢，對周邊縣市學生具強大吸引力。 有校長指出，政府應從三方面檢視政策，不是要勉強學生留在原地，而是要讓學生願意留下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。