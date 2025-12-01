中央研究院年輕學者獎、專書獎 6人5書脫穎而出
中央研究院今天頒發年輕學者研究成果獎及人文社會科學專書獎，6名年輕學者、5本專書脫穎而出。院長廖俊智說，今年兩獎項首度聯合舉辦頒獎典禮，盼深化學術交流與跨域對話。
中研院發布新聞稿表示，「2025年年輕學者研究成果獎」與「第十四屆人文及社會科學學術性專書獎」今天揭曉，今年分別有6名優秀學者、5本專書脫穎而出，由廖俊智親自頒獎。
廖俊智表示，今年兩獎項首度聯合舉辦頒獎典禮，深化學術交流與跨域對話，也展現中研院支持多元研究人才，拓展台灣學術研究邊界的努力。
「年輕學者研究成果獎」得獎者為清華大學化學工程學系副教授楊東翰，以及中研院資訊科學研究所副研究員王建堯、分子生物研究所副研究員陳昇宏、歷史語言研究所副研究員孔令偉、政治學研究所副研究員沈智新、經濟研究所副研究員楊宗翰。
中研院指出，6名學者的研究橫跨材料科學、人工智慧、細胞生物學、媒體政治與全球經濟等，展現台灣年輕學者的研究能量與跨域潛力。
「年輕學者研究成果獎」共收到96件申請，均經預審、初審與複審，最終由聯席會議決議名單。每名得獎者獲頒獎金與研究獎助費各新台幣30萬元，以及獎牌1面。
另外，中研院表示，「人文及社會科學學術性專書獎」共有48件申請，經嚴謹評選後選出5本具原創性與深度的專書，每名得獎者獲頒60萬元及獎牌1面，其中2本為中文著作、3本為英文著作。
中研院政治學研究所副研究員鮑彤（Nathan F.Batto）以Making Punches Count: The Individual Logic of Legislative Brawls（中譯「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯」）獲獎，盼從理解衝突來消弭國會暴力。
中興大學外國語文學系教授陳春美以Mixed Emotions and Indigenous Language Maintenance in Post-Disaster Reconstruction Communities（中譯「災後重建社區的混合情感與原住民語言維護」）獲獎，描述族人離散的失落、重建的韌性，以及語言維繫所承載的複雜情感。
中研院歷史語言研究所兼任研究員黃寬重以「居鄉懷國：南宋鄉居士人劉宰的家國理念與實踐」獲獎；台灣大學中國文學系教授高嘉謙以「海國詩路：東亞航道與南洋風土」獲獎；政治大學英國語文學系講座教授陳音頤以The New Woman and Technologies of Speed in Fin-de-Siecle Literature（中譯「新女性與速度科技：世紀末英國文學」）獲獎。
