首都大學 北市大130週年校慶登場　以「飛越框外×智匯首都×躍動未來」啟動首都治理新視野

臺北市立大學自1895年創校，跨越一世紀的教育旅程，今年迎來第130週年里程碑。校方於（114）年11月29日盛大舉行慶祝典禮，以「飛越框外×智匯首都×躍動未來」為年度主題揭幕。典禮現場貴賓雲集，中央及地方產、官、學界代表齊聚，共同見證這所百年學府在教育、城市治理與跨域創新上的全新發展能量。

與會貴賓們以校徽蛋糕歡慶北市大生日。 圖／北市大 提供

本次慶典獲得總統府與行政院高度肯定。賴清德總統特別題詞「敷教熙國」，期勉北市大持續厚植教育實力；副總統蕭美琴與總統府秘書長潘孟安亦分別致大會賀電表達祝福；行政院院長卓榮泰題詞「育才卓越 百三同慶」，肯定北市大在培育國家人才上的影響力。典禮上，臺北市議會副議長葉林傳、臺北市副市長張溫德、立法委員張雅琳、外交部政務次長吳志中、國發會副主委彭立沛、內政部國土管理署主任秘書歐正興、教育部高等教育司副司長曾新元、運動部競技運動司司長謝富秀以及建設研究會副理事長吳志揚等各部會與中央地方代表亦親臨祝賀，場面盛大隆重。

賴清德總統特別題詞「敷教熙國」，期勉北市大持續厚植教育實力。 圖／北市大 提供

北市大校長邱英浩致詞時向所有支持者表達感謝，並表示130週年不僅是歷史回顧，更是邁向未來的起點。 圖／北市大 提供

張溫德副市長致詞時肯定北市大作為「首都智庫」的重要地位。他指出，城市治理需要知識與行動並進，而北市大長期在都市規劃、師資培育、運動競技、永續城市等領域貢獻甚多，為臺北市府提供重要決策參考。張副市長表示，市府將與北市大並肩前行，期待學校持續在教育創新、運動科學與城市治理上提供更深層的研究能量，共創首都發展的無限可能。

臺北市張溫德副市長表示，市府將與北市大攜手前行，共創臺北的教育、運動與城市發展的無限可能。 圖／北市大 提供

外交部政務次長吳志中以「跨域、智慧、未來」為核心，讚賞此次校慶主題精準呈現北市大推動公共治理的企圖與視野。他強調，「飛越框外」象徵突破學科與制度邊界，將學術成果帶入社會現場；「智匯首都」代表學校作為市府智庫，在淨零、治理與教育議題扮演關鍵角色；「躍動未來」則反映北市大透過運動、師培與藝術領域培育兼具學術力與實踐力的新世代人才。

外交部吳志中次長以「跨域、智慧、未來」為核心，讚賞北市大推動公共治理的企圖與視野。 圖／北市大 提供

北市大多年來在運動競技領域成果斐然，培育多位國際級選手，更締造全臺大學最多奧運總獎牌紀錄（4金1銀）。在師資培育方面，114年教師資格檢定通過率高達83.29%，遠高於全國平均，並囊括16縣市教師甄試榜首，展現全臺頂尖的師資養成能量。在研究與城市治理方面，學校主辦「2025淨零城市規劃與設計國際研討會」，邀請日本、馬來西亞、紐西蘭、泰國等國學者共議氣候治理、都市韌性與永續設計，更串聯國內外大專校院與高中學校及非政府組織等組成「氣候行動聯盟」，展現其在淨零政策與永續治理的學界影響力。

典禮最具象徵意義的時刻，是全體嘉賓與校方合力完成「北市大校徽」拼圖蛋糕，並齊聲獻唱生日快樂歌，為北市大送上祝福，象徵北市大邁入下一個100年的嶄新開始。北市大邱英浩校長致詞時向所有支持者表達感謝，並表示130週年不僅是歷史回顧，更是前進的起點。未來學校將持續深化研究、拓展國際合作、推動跨域學習，讓知識與行動匯聚成推動城市進步的核心動能。

北市大歡慶130校慶獲得臺北市政府、立法院、中央部會包括外交部、教育部、國發會、 國土署與臺北市政府教育局、體育局等相關局處、各大專校院、高中、國中及國小等，及菲律賓眾議院前副議長兼馬尼拉經濟文化辦事處董事Rose Marie J. Arenas、馬尼拉經濟文化辦事處前處長Irene Joan L. Tan；校友會各位理事長與理事代表共逾百位貴賓蒞臨參與共襄盛舉一同慶賀，熱鬧非凡。

立法委員張雅琳代表頒贈捐資興學獎牌予北市大校長邱英浩，以表彰其對學校發展的貢獻。 圖／北市大 提供

外交部吳志中次長與北市大邱英浩校長共同頒發捐資興學感謝狀。 圖／北市大 提供

北市大音樂系及北市大附小合唱團共同演出。 圖／北市大 提供

