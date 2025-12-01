曾在40年前辦大規模電腦擇友！華碩副總裁王士傑 獲大同傑出校友

華碩電腦全球副總裁王士傑今年獲選大同大學傑出校友，他曾在約40年前沒有交友軟體的年代，和同學用電腦卡、寫程式，舉辦大規模電腦擇友活動，參與的大學生達1.6萬人。

大同大學今天發布新聞稿指出，王士傑是大同大學資訊工程系畢業，民國83年加入華碩電腦，參與高階主板與伺服器系統的開發，97年加入鴻海，102年加入聯想電腦，112年再回到華碩電腦，負責伺服器系統的開發至今，被媒體喻為華碩衝刺AI伺服器業務的黃金三角之一。

王士傑日前回母校接受傑出校友頒獎，並提及約40年曾與班上同學一同舉辦當時規模最大的「電腦擇友」活動，當時他們還找了台大心理系的同學來研究徵友的條件，仔細列出30題、共9張紙卡的題目，讓參與者填卡繳回，再用電腦協助配對。

為舉辦活動，王士傑與同學卓世明（現任大同大學資工系主任）還向學弟的爸爸募款新台幣50萬元作為活動基金，拿到支票後才知道害怕，擔心賠掉這麼多錢，因此他和幾名同學常睡在電腦教室，有人寫程式、有人聯繫各校、收電腦卡、當客服人員。

有些參與者會抱怨沒有配對或是配對的人數太少，也有人列出如偶像的配對條件，負責的同學只能耐心溝通，婉轉勸說修改條件。

王士傑回憶，這場電腦擇友活動共1.6萬人參與，扣掉借來的50萬元，盈餘約40萬元，全部用來請同學吃雞腿便當，「整整吃了3個月」。

王士傑分享，這個活動對他影響非常深遠，和不同的人相處、共同完成一件事，最重要的是領導能力，因此後來他面試新人時，會特別關心社團活動的經驗；回顧他的職涯，每個工作都和前一份工作有關聯，這也代表每一刻都要把事做好，「你的未來就會等在那邊」。

