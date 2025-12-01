符合三章一Q…宜蘭下學期營養午餐每餐60元 縣府邀名廚示範美味料理
宜蘭縣政府決定下學期把營養午餐餐費調增5元，包含業者選用符合三章一Q食材另有補助，合計每餐餐費是60元，縣府教育處為了讓學生吃得好、吃出美味，啟動午餐優化措施，今天邀請飯店名廚示範料理菜色，團膳業者也受邀觀摩，每道菜兼顧色香味及營養加分，做到讓孩子們都愛吃。
縣政府以往訂定每名學生每餐費用是45元，因應肉類及蔬果等食材價格上揚，下學期每餐增加5元成為50元，原本中央補助符合三章一Q食材的團膳業者每餐10元，自從今年財劃法修改後的地方分配稅款增加，中央原本這筆10元補助，改由縣市政府編列預算，換言之下學期編列每餐是60元。
既然費用增加，縣政府希望學生吃得更好，教育處表示，鈣質的攝取量對學童很重要，建議選購具有機或產銷履歷深色蔬菜類提升至每周4次，強化鈣質攝取，另外為維護學童食的安全，增訂「質譜儀檢驗」，確保營養午餐衛生安全。
縣府為鼓團膳烹調做到色香味俱全，今天請到烹飪經驗的林錦成主廚現場實作兼顧營養、安全與美味的高鈣特餐，日後可以運用在菜單設計，例如春川炒雞、小魚干食蔬、味噌豆腐湯及櫻花蝦拌飯等，除了高鈣食材，還會適時供應乳品，營養美味都加分，鼓勵孩子把飯菜吃光光。
代理縣長林茂盛表示，縣府延續辦理免費午餐及提升供膳品質，守護孩子健康，而學校營養午餐不僅僅是一頓飯，更是培養健康飲食觀念與生活態度的重要途徑，每道料理是對學童健康的重視與食育的承諾，縣府將持續強化營養及食安升級，讓孩子們「開心吃、用心學」，打造健康、安心的校園飲食環境。
