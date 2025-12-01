快訊

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

新北攜手海洋大學 開放實驗室帶高中生探索海洋

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
海洋大學副校長李明安指出，本次與新北合作，不僅把海大最完整的海洋專業能量帶入高中端，也強化高中與大學的雙向鏈結。圖／新北市教育局提供
海洋大學副校長李明安指出，本次與新北合作，不僅把海大最完整的海洋專業能量帶入高中端，也強化高中與大學的雙向鏈結。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今與國立台灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫，推出跨領域實作課程，並開放海大包含海洋能源、結構力學計算與操船模擬等專業實驗室，讓高中職學生直接走進大學場域，以科學視角認識海洋，探索職涯發展的新藍海。

教育局長張明文表示，本次課程以「海洋、探索、綠能、永續」為核心，內容橫跨造船工程、航海模擬實作、海洋生物奈米科技與塑膠微粒調查等多元主題。其中與國科會合作的「海洋塑膠微粒探索」課程，由海大環境生物與漁業科學系副教授許瑞峯親自帶隊，帶領學生前往北海岸取樣、分析，了解微塑膠如何影響海洋環境與人類生活，讓學生在科普行動中看見永續責任。

海洋大學副校長李明安指出，海大自113年參與國科會「藍海拾貝」計畫，已與全台30所高中職建立合作模式。本次與新北合作，不僅把海大最完整的海洋專業能量帶入高中端，也強化高中與大學的雙向鏈結，協助學生累積科學探究能力、學習歷程與國際視野，「讓學生更早接觸海洋相關領域，找到自己的未來可能性。」

學生回饋亦十分熱烈。雙溪高中二年級學生彭傳恩分享，第一次親自採集海洋塑膠微粒後，才發現海洋議題與自身的距離從未如此貼近，「愈走進海洋，就愈覺得自己應該多做一些。」另一名學生林婷宜則在操船模擬體驗中首次「掌舵」，直呼「真的像站在船橋上！」也因此對海事領域產生濃厚興趣。

教育局表示，新北自107年全國首創「高中—大學共創學習媒合平台」以來，已與87所大專校院合作，提供超過250門免費課程與營隊，涵蓋18大學群，協助學生提前探索興趣、理解自我。本次與海洋大學合作，將把更多專業的海洋科技、海洋能源、環境監測與永續課程引入高中端，完善跨域人才培育。

新北市教育局今與國立臺灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今與國立臺灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今與國立臺灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今與國立臺灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與海洋大學合作，開放海大包含海洋能源、結構力學計算與操船模擬等專業實驗室，讓高中職學生直接走進大學場域。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與海洋大學合作，開放海大包含海洋能源、結構力學計算與操船模擬等專業實驗室，讓高中職學生直接走進大學場域。圖／新北市教育局提供
教育局長張明文表示，本次課程內容橫跨造船工程、航海模擬實作、海洋生物奈米科技與塑膠微粒調查等多元主題。圖／新北市教育局提供
教育局長張明文表示，本次課程內容橫跨造船工程、航海模擬實作、海洋生物奈米科技與塑膠微粒調查等多元主題。圖／新北市教育局提供

科學家 海大

延伸閱讀

新北男毒駕闖紅燈撞騎士奪命 尿檢揭「超濃毒品含量」起訴

兩岸青少年美術展300幅作品移師台北 生命萬象新北學生共繪島嶼記憶

簡約、環保葬正夯 新北擬將再增5處園區

新北長者破80萬 侯友宜：120間日照中心達標 明年拚130間

相關新聞

新北攜手海洋大學 開放實驗室帶高中生探索海洋

新北市教育局今與國立台灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫，推出跨領域實作課程，並開放海大包含海洋能源、結...

兩岸青少年美術展300幅作品移師台北 生命萬象新北學生共繪島嶼記憶

兩岸及華人地區青少年美術展近日在高雄與台北舉行，近300幅獲選作品移師台北藝術教育館展出，台北地區觀眾可把握3日閉幕前最...

跨區就學／通勤擠不上車害曠課 高中生為何捨近求遠？

一名住基隆的高中生每日往返台北就學，卻屢次因客運擠不上車而被記曠課，引發「跨區就讀」熱議。政府提倡就近入學多年，但不是每個縣市都有建中、北一女，不少學生和家長仍選擇跨區讀明星高中，台北市數十年累積的師資與設施優勢，對周邊縣市學生具強大吸引力。 有校長指出，政府應從三方面檢視政策，不是要勉強學生留在原地，而是要讓學生願意留下來。

國教署補助近9千萬 活化本土語文學習內涵

為了培養學生本土意識並提升學習本土語文的動機，教育部國教署補助地方辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」及教師與學生多元...

雪霸觀星趣、冬令營12月初陸續開放線上報名 有興趣參加報名動作要快

雪霸國家公園在冬季安排觀星、兒童故事圖畫書創作冬令營等活動，在12月初開始接受線上報名，雪霸國家公園管理處歡迎大家踴躍參...

大學推情緒管理課 教學生自我照顧提升心理韌性

近年學生的心理健康受到社會關注，大專紛紛推動情緒管理課程、推廣活動，教導學生察覺自身的身心狀況，並進一步學習自我照顧和情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。