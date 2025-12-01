新北攜手海洋大學 開放實驗室帶高中生探索海洋

新北市教育局今與國立台灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫，推出跨領域實作課程，並開放海大包含海洋能源、結構力學計算與操船模擬等專業實驗室，讓高中職學生直接走進大學場域，以科學視角認識海洋，探索職涯發展的新藍海。

教育局長張明文表示，本次課程以「海洋、探索、綠能、永續」為核心，內容橫跨造船工程、航海模擬實作、海洋生物奈米科技與塑膠微粒調查等多元主題。其中與國科會合作的「海洋塑膠微粒探索」課程，由海大環境生物與漁業科學系副教授許瑞峯親自帶隊，帶領學生前往北海岸取樣、分析，了解微塑膠如何影響海洋環境與人類生活，讓學生在科普行動中看見永續責任。

海洋大學副校長李明安指出，海大自113年參與國科會「藍海拾貝」計畫，已與全台30所高中職建立合作模式。本次與新北合作，不僅把海大最完整的海洋專業能量帶入高中端，也強化高中與大學的雙向鏈結，協助學生累積科學探究能力、學習歷程與國際視野，「讓學生更早接觸海洋相關領域，找到自己的未來可能性。」

學生回饋亦十分熱烈。雙溪高中二年級學生彭傳恩分享，第一次親自採集海洋塑膠微粒後，才發現海洋議題與自身的距離從未如此貼近，「愈走進海洋，就愈覺得自己應該多做一些。」另一名學生林婷宜則在操船模擬體驗中首次「掌舵」，直呼「真的像站在船橋上！」也因此對海事領域產生濃厚興趣。

教育局表示，新北自107年全國首創「高中—大學共創學習媒合平台」以來，已與87所大專校院合作，提供超過250門免費課程與營隊，涵蓋18大學群，協助學生提前探索興趣、理解自我。本次與海洋大學合作，將把更多專業的海洋科技、海洋能源、環境監測與永續課程引入高中端，完善跨域人才培育。 新北市教育局今與國立臺灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫。圖／新北市教育局提供 新北市教育局今與國立臺灣海洋大學合作，正式啟動「海洋公民科學家」培育計畫。圖／新北市教育局提供 新北市教育局與海洋大學合作，開放海大包含海洋能源、結構力學計算與操船模擬等專業實驗室，讓高中職學生直接走進大學場域。圖／新北市教育局提供 教育局長張明文表示，本次課程內容橫跨造船工程、航海模擬實作、海洋生物奈米科技與塑膠微粒調查等多元主題。圖／新北市教育局提供

