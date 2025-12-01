兩岸青少年美術展300幅作品移師台北 生命萬象新北學生共繪島嶼記憶

兩岸及華人地區青少年美術展近日在高雄與台北舉行，近300幅獲選作品移師台北藝術教育館展出，台北地區觀眾可把握3日閉幕前最後幾天，前往觀賞。

兩岸關係低迷，「海峽兩岸少兒美術大展」持續展出並不容易，今年已舉辦第16 屆。11月在台灣巡展，首先在高雄佛光山佛陀紀念館舉行高雄展，28日轉赴台北，共有300幅來自兩岸、港澳與馬來西亞華人地區青年少的作品展出，台灣作品有80幅。

主辦單位指出，這次展出以「生命萬象」為主題，透過孩子純真的視角與豐富的想像力，作品中展現了生命的多樣性與對自然萬物的連結，也為觀眾帶來充滿童趣與深思的藝術盛宴。

題材涵蓋自然生態、人文關懷、未來想像等多元面向，既有對動植物細緻入微的觀察，對人類社會生生不息的思考，也有對智能新世界的暢想。新北市學生集體共繪《島嶼的記憶》，追尋生命的血脈傳承；福建廈門學生描繪人體結構，探索《人體奧秘》；香港特殊學校師生共創《海底奇幻之旅》，呈現海底世界的神秘與美麗。

這些畫作色彩斑斕，富有天馬行空的創意，不僅展現兩岸青少年動人的藝術活力，也用最純粹的方式呈現生命的豐富與珍貴，體現兩岸及華人地區共同的文化和情感聯結。除了青少年作品，展覽特別展出台灣藝術家姜一涵的作品《生命的綻放》《烈焰新生》等、大陸藝術家謝麗芳的作品《我看到那生生不息的蛇》，為成人與青少年的藝術作品開闢一場不同的對話與思考。

這次台北展由中華文創發展協會、雲揚天際文化藝術機構、台東縣都蘭山畫院學會、廈門市湖里區文學藝術界聯合會、頂新公益基金會、廈門銀行、中國美協少藝委等兩岸多家合作夥伴共同推動舉辦。新一屆大展以「信」為主題，作品徵集中，詳情請見http://www.chinaart.net/及微信公眾號「雲揚藝術眼」。

商品推薦