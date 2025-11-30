黃朝琴獎學基金會參訪省議會 回顧民主來時路

快訊

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
黃朝琴獎學基金會董事長黃蘭君、受獎學生與黃朝琴先生像合影。黃朝琴獎學基金會／提供
黃朝琴獎學基金會董事長黃蘭君、受獎學生與黃朝琴先生像合影。黃朝琴獎學基金會／提供

黃朝琴獎學基金會自1971年起已邁入第55屆，董事長黃蘭君29日率領受獎學生參訪立法院民主議政園區、朝琴紀念館，緬懷前臺灣省議會議長黃朝琴，同時回顧、見證台灣民主化過程的民主時刻。

黃蘭君表示，黃朝琴先生是黃朝琴獎學基金會創辦人、前臺灣省議會議長，也是她一直懷念、尊敬的父親。台灣光復以後，父親從1946年起到1963年的17年，都在臺灣省議會與它的前身（臺灣省參議會、臺灣省臨時省議會）服務，並擔任議長。

黃蘭君表示，這17年是父親人生經驗的黃金歲月，也是她和妹妹、弟弟成長的關鍵時刻。以前總是抱怨父親陪伴時間太少，今天和大家一起來查驗父親當年的議政建設成果，我們已真正釋懷，也深深以父親為榮。

黃蘭君表示，父親去世後，留給台灣社會的珍貴資產，一是，他親力親為，為台灣民主打造的議政殿堂，特別是後來以他命名的黃朝琴紀念館；二是，1971年他親自創辦，55年來提供每位大學生4-5年獎學金，培養約700位優秀人才的財團法人黃朝琴獎學基金會。

特別的是，這是「黃朝琴基金會」拜訪「黃朝琴紀念館」的感懷時刻，也是一起回顧、見證台灣民主化過程的民主時刻。

黃蘭君代表黃朝琴獎學基金會，向立法院為台灣民主歷程保留紀錄的努力，表示敬佩，也特別感謝立法院中部辦公室、議政博物館熱情接待與導覽。

黃朝琴獎學金已邁入第55屆，從1971年開始，獎助原台南縣各鄉鎮及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉等清寒家庭優秀青年就讀大學。逾半個世紀以來協助無數清寒家庭得以翻轉人生，不少受獎生在各領域皆有傑出表現，將所學貢獻社會，形成善的循環。

第1屆受獎學生陳有諒為蔚華集團董事長；第4屆受獎學生陳石池曾任台大醫院院長，現為台大醫學院教授；第6屆受獎生吳當傑曾任財政部政務次長、金管會副主委，現為台灣金融總會秘書長；第10屆受獎生陳榮傳曾任公平會委員、台北大學法律系主任，現為台北大學特聘教授。

