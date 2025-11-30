新竹特教校APP控制冷氣貼隔熱 節能績優第1名

教育部評選114年節能績優學校，共6校獲選，國立新竹特教學校結合AIoT，用APP遠端控制冷氣開關及設定溫度，在太陽西曬的教室均貼上隔熱貼，獲選節能績優學校第1名。

教育部今天發布新聞稿指出，國民及學前教育署響應行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」，推動各項節能策略，並委由國立勤益科技大學辦理114年節能績優學校評選，歷經初選、複勘及決選，評選出6所節能績優學校。

獲得節能績優第1名的國立新竹特教學校，採用AIoT（人工智慧物聯網）創新節能措施，透過遠端控制冷氣開關及設定溫度，用手機APP可簡單操作，成本低且能有效控管用電並節省巡檢人力；同時在太陽西曬的教室均貼上隔熱貼，降低西曬產生的高溫，減少學生使用空調的時間，這兩項空調管控措施均有效降低學校用電。

獲得第2名的國立員林農工，透過照明、空調設備汰換及變壓器負載串並聯，改採高效率非晶質變壓器，大幅減少學校用電；學校還設有專職技士及總務主任，改善校園用電的電力管理，在設備汰換及人員專職管理下，達到有效節能省電。

國立關山工商於硬體設施進行老舊電力系統改善工程、汰換空調設備及建置能源管理系統，有效降低用電量，還可監測及卸載用電，達到用電智慧控管及節能；在管理措施上，避免同時段高耗電設備實習課程開課，運用分時排課避開學校尖峰用電，有效管控用電，拿下第3名。

國立北門農工、國立東石高中、國立清華大學附設實驗小學也獲得肯定。

國教署表示，希望透過推動用電效率提升計畫，協助學校節電診斷、推廣導入能源管理系統、汰換老舊燈光瑩具及空調設施，確保能源永續發展，並持續辦理節能績優學校評選，將績優學校的節電措施，提供各級學校構思更有效的節電方案。

