快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

國教署補助近9千萬 活化本土語文學習內涵

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
金門縣賢庵國小透過社區導覽與文化體驗，提升學生對家鄉的情感連結與文化傳承意識。圖／國教署提供
金門縣賢庵國小透過社區導覽與文化體驗，提升學生對家鄉的情感連結與文化傳承意識。圖／國教署提供

為了培養學生本土意識並提升學習本土語文的動機，教育部國教署補助地方辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」及教師與學生多元相關活動計畫，每學年度補助近9000萬元、支持近400所學校。透過計畫，金門縣賢庵國小帶領學生從「金門學」的角度認識當地常民文化，台北市政府則發展兩套本土語文VR沉浸式教材，雲林縣政府更開發出全國第一套台語桌遊教具。

國教署指出，參與本土教育推動方案的賢庵國小透過社區導覽與文化體驗，提升學生對家鄉的情感連結與文化傳承意識，帶領學生從獅山砲陣地出發，認識金門現存唯一的坑道式榴彈砲陣地。透過專業導覽，從「金門學」的角度深入了解在地歷史、人文背景與傳統民俗，進而認識金門深厚的常民文化底蘊，並結合學生親手製作的風獅爺紅龜粿，增進學習的深度與趣味性。

此外台北市政府教育局結合5G新科技，發展「認識校園」與「親近海洋」兩套本土語文VR沉浸式教材，讓學生透過擬真的沉浸式學習體驗，提升對本土語文的學習動機。國教署指出，這兩套教材更結合108課綱的品德教育與海洋教育議題，讓本土語文學習能與科技趨勢同步，變得更多元且有趣。

雲林縣政府則開發出全國第一套臺灣台語桌遊教具「雲林好額人」，並分送至全縣各國民中小學供教學使用。國教署說明，此套桌遊融合本土語言、地方文史及品德教育元素，讓學生能從充滿趣味性的遊戲過程，認識雲林縣20鄉鎮市的文化風情與特色，在潛移默化中學習語言與認識鄉土文化。

國教署表示，將持續鼓勵各直轄市、縣市政府規劃本土藝術、技藝、傳統工藝或文化活動等課程內容，並推動與本土教育相關之參訪、觀賞、體驗或團體交流等多元學習活動，在尊重文化多元之原則下，營造互相尊重、包容的多元語言友善環境。

本土語 金門 國教署

延伸閱讀

金門創意粥大賽 「浯粥」一碗吃遍六鄉鎮奪金賞人氣王

學前特教鑑定安置報名起跑 入園後亦可提報期中鑑定

獨／雲林縣議長涉向光能廠商收賄！改口不認違背職務 檢求刑20年

犯罪嫌疑人揚言放炸彈 國教署證實：雙北9高中接獲訊息

相關新聞

國教署補助近9千萬 活化本土語文學習內涵

為了培養學生本土意識並提升學習本土語文的動機，教育部國教署補助地方辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」及教師與學生多元...

雪霸觀星趣、冬令營12月初陸續開放線上報名 有興趣參加報名動作要快

雪霸國家公園在冬季安排觀星、兒童故事圖畫書創作冬令營等活動，在12月初開始接受線上報名，雪霸國家公園管理處歡迎大家踴躍參...

大學推情緒管理課 教學生自我照顧提升心理韌性

近年學生的心理健康受到社會關注，大專紛紛推動情緒管理課程、推廣活動，教導學生察覺自身的身心狀況，並進一步學習自我照顧和情...

開學近3個月…代課老師領嘸鐘點費 屏縣教師工會開轟「薪資欠過年」

屏東縣教師職業工會近日陸續接獲多所學校兼代課教師投訴，表示開學已近3個月，9、10月代課費至今仍未發放，引發強烈不滿。縣...

台東青少年發明競賽今熱鬧登場 青年學子展現創意與國際實力

台東縣政府主辦的2025第11屆青少年發明競賽今天在國立台灣史前文化博物館熱鬧登場。今年共有23所學校、237位師生、超...

影／台南孔廟揭匾「川流敦化」 賴清德說這有這2種意義

有「全台首學」之稱的台南孔廟，維持歷任國家元首贈匾傳統，賴清德總統今天南下，到台南孔廟為「川流敦化」揭匾，賴總統說明匾額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。