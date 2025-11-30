國教署補助近9千萬 活化本土語文學習內涵

為了培養學生本土意識並提升學習本土語文的動機，教育部國教署補助地方辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」及教師與學生多元相關活動計畫，每學年度補助近9000萬元、支持近400所學校。透過計畫，金門縣賢庵國小帶領學生從「金門學」的角度認識當地常民文化，台北市政府則發展兩套本土語文VR沉浸式教材，雲林縣政府更開發出全國第一套台語桌遊教具。

國教署指出，參與本土教育推動方案的賢庵國小透過社區導覽與文化體驗，提升學生對家鄉的情感連結與文化傳承意識，帶領學生從獅山砲陣地出發，認識金門現存唯一的坑道式榴彈砲陣地。透過專業導覽，從「金門學」的角度深入了解在地歷史、人文背景與傳統民俗，進而認識金門深厚的常民文化底蘊，並結合學生親手製作的風獅爺紅龜粿，增進學習的深度與趣味性。

此外台北市政府教育局結合5G新科技，發展「認識校園」與「親近海洋」兩套本土語文VR沉浸式教材，讓學生透過擬真的沉浸式學習體驗，提升對本土語文的學習動機。國教署指出，這兩套教材更結合108課綱的品德教育與海洋教育議題，讓本土語文學習能與科技趨勢同步，變得更多元且有趣。

雲林縣政府則開發出全國第一套臺灣台語桌遊教具「雲林好額人」，並分送至全縣各國民中小學供教學使用。國教署說明，此套桌遊融合本土語言、地方文史及品德教育元素，讓學生能從充滿趣味性的遊戲過程，認識雲林縣20鄉鎮市的文化風情與特色，在潛移默化中學習語言與認識鄉土文化。

國教署表示，將持續鼓勵各直轄市、縣市政府規劃本土藝術、技藝、傳統工藝或文化活動等課程內容，並推動與本土教育相關之參訪、觀賞、體驗或團體交流等多元學習活動，在尊重文化多元之原則下，營造互相尊重、包容的多元語言友善環境。

