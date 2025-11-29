小說探索網紅浮華表相 獲第46屆時報文學獎

快訊

中央社／ 台北29日電

第46屆時報文學獎今天舉行頒獎典禮，劇作家盧慧心以「女人自己看電影」探索網紅浮華表相，獲小說組首獎；台大中文系博士生林文心以「再見凱明」書寫特別的童年回憶，獲散文組首獎。

目前就讀北藝大文學跨領域創作研究所的葉錦丞，以「懸吊戲團的無人公演」獲新詩組首獎。

盧慧心致詞表示，她年輕時就愛寫作，也不管寫得好不好，就是想寫，過了中年以後才有一種「真的要用心、費力寫了」，卻也不免質疑自己「真的想走這條路嗎？」所幸身邊一直有喜歡文學的人，讓她可以一路走到這裡，「即使偶爾停下來，但人生經歷跟寫作總是相輔相成」。

評審認為「女人自己看電影」處處細節，包括網美對話、社交網絡用語、公關宣傳套路，呈現職場人際關係與兩性情愛的荒謬亂象，宛如一場活力四射的嘉年華會。作者不批判更不濫情感傷，只是以犀利的冷眼之筆，揭穿浮華世界的赤裸真相。

散文首獎林文心致詞表示，她之所以寫珍貴的童年回憶，是因為覺得童年記憶像時間標本，永遠被放進透明的玻璃瓶裡，她想寫出那種甜美與腐敗、悵惘與灑脫。

評審認為，作者行文間創造出一種細膩而安靜的氛圍，寫景細節裡處處滿溢著回憶與人情，情緒兼具甜美與腐敗、悵惘與灑脫，動人而不耽溺。

新詩首獎葉錦丞致詞表示，當一個人對著與他靈魂共振的事物時，眼中會散發出光芒，他在寫詩的時候，就會在自己眼中看到這樣的光芒。葉錦丞現場並朗讀詩人夏宇的作品「歹徒甲」，因為這首詩鼓勵他持續寫下去。

評審認為，詩中敘及的1號到8號演員都有指涉，暗示著各種情感和情結，包括誠實、快樂、困難、寂寞、豢養、追求、束縛、拋棄，這些狀態同時呼應「懸吊馬戲團」這種高危險職業所面對的問題，直指人生的絕望與希望並存。

根據主辦單位中國時報人間副刊提供訊息，本屆文學獎徵件共收到1180件作品，包含短篇小說391篇、散文363篇、新詩426首，其中包括來自中國大陸、美洲、東南亞等地的華文創作者。

