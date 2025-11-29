雪霸觀星趣、冬令營12月初陸續開放線上報名 有興趣參加報名動作要快
雪霸國家公園在冬季安排觀星、兒童故事圖畫書創作冬令營等活動，在12月初開始接受線上報名，雪霸國家公園管理處歡迎大家踴躍參與，由於活動名額有限，雪管處提醒有興趣的親子、民眾把握報名時機。
雪霸管理處表示，雪霸冬季「觀星趣」活動12月13日周六晚間6點30分至9點30分將在雪霸國家公園汶水遊客中心舉行，免費參加，名額150人，報名時間12月1日上午9點起，報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/、洽詢電話037-996100 #850、#851。
雪管處表示，觀星趣活動包括冬季星空主題講座、望遠鏡觀察，可跟著專業講師尋找獵戶腰帶、昴宿星團、金牛座與天狼星，看見冬夜獨有的清澈光芒。此外，還將探索秋冬星空與宇宙新知，尋找來自星際、穿越太陽系的特別訪客3I／ATLAS，並提前預報2026年夜空的重要天象，掌握明年最值得期待的天文事件。
另外，雪霸國家公園兒童故事圖畫書創作冬令營將於明年2月2至6日在汶水遊客中心舉辦5天，今年12月8日上午9點起開放線上報名，歡迎國小四至六年級、熱愛說故事與繪畫創作的學童踴躍參加。活動限額25人，報名費800元。報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/，洽詢專線037-996100轉856。
營隊課程內容包括SDGs主題故事導讀與討論、故事分鏡設計與創作實作、自然繪本創作理念與技巧、圖文整合與繪本製作，陪伴孩子完成具故事性與教育意涵的個人繪本創作。
雪管處表示，繪本創作是一項能同時培養想像力、觀察力、專注力、邏輯推理與美學表現等多元能力的綜合學習活動，自2018年起，雪管處持續辦理兒童繪本創作體驗營，至今已協助學童完成約130本的個人繪本作品，陳列於遊客中心環境教育教室，也深受來訪的小朋友喜愛。
這次冬令營課程融入聯合國永續發展目標SDGs，內容從氣候變遷、環境保育延伸至社會平權與全球公民意識等議題。為落實永續理念，營隊同時透過日常行動教育孩子珍惜食物資源。活動期間將精準估算每日餐食份量，並採取「吃多少、拿多少」方式引導學童減少剩食，降低廚餘產生。如有少量剩餘食物，將由工作人員協助打包，避免浪費，要成功達成「零廚餘」目標。
