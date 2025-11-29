大學推情緒管理課 教學生自我照顧提升心理韌性
近年學生的心理健康受到社會關注，大專紛紛推動情緒管理課程、推廣活動，教導學生察覺自身的身心狀況，並進一步學習自我照顧和情緒管理，提升心理韌性。
教育部今天發布新聞稿，於民國110年起推動大專校院推動校園心理健康促進計畫，預計115年度起融入社會情緒學習，強化自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任的決定等核心能力。
大專透過多元方式推動心理健康，例如台中教育大學諮商中心與通識中心合作開設「情緒管理與自我照顧」課程，幫助更多學生認識情緒、增進自我覺察能力以及學習有效的自我照顧和情緒管理方式。
中華醫事科技大學（台南市）在校慶週舉辦推廣活動，透過闖關遊戲，讓學生輕鬆地學習相關知識，並建立對學輔中心的親近感。
中山醫學大學（台中市）整合校安中心、宿舍輔導單位，透過校內系統合作，共同守護學生的心理健康，並結合創新的活動設計，讓學生在體驗中增強心理韌性。
教育部表示，115年度共有134所學校持續推動校園心理健康促進計畫，除了學生，也鼓勵教職員提升專業知能，增加敏感度，一同營造溫馨關懷的校園氛圍。
