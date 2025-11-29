大學推情緒管理課 教學生自我照顧提升心理韌性

快訊

中央社／ 台北29日電
教育部29日發布新聞稿，大專校院推動校園心理健康促進計畫115年度共有134所學校參與。圖為台中教育大學校內經驗分享活動。（教育部提供）中央社
近年學生的心理健康受到社會關注，大專紛紛推動情緒管理課程、推廣活動，教導學生察覺自身的身心狀況，並進一步學習自我照顧和情緒管理，提升心理韌性。

教育部今天發布新聞稿，於民國110年起推動大專校院推動校園心理健康促進計畫，預計115年度起融入社會情緒學習，強化自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任的決定等核心能力。

大專透過多元方式推動心理健康，例如台中教育大學諮商中心與通識中心合作開設「情緒管理與自我照顧」課程，幫助更多學生認識情緒、增進自我覺察能力以及學習有效的自我照顧和情緒管理方式。

中華醫事科技大學（台南市）在校慶週舉辦推廣活動，透過闖關遊戲，讓學生輕鬆地學習相關知識，並建立對學輔中心的親近感。

中山醫學大學（台中市）整合校安中心、宿舍輔導單位，透過校內系統合作，共同守護學生的心理健康，並結合創新的活動設計，讓學生在體驗中增強心理韌性。

教育部表示，115年度共有134所學校持續推動校園心理健康促進計畫，除了學生，也鼓勵教職員提升專業知能，增加敏感度，一同營造溫馨關懷的校園氛圍。

相關新聞

開學近3個月…代課老師領嘸鐘點費 屏縣教師工會開轟「薪資欠過年」

屏東縣教師職業工會近日陸續接獲多所學校兼代課教師投訴，表示開學已近3個月，9、10月代課費至今仍未發放，引發強烈不滿。縣...

台東青少年發明競賽今熱鬧登場 青年學子展現創意與國際實力

台東縣政府主辦的2025第11屆青少年發明競賽今天在國立台灣史前文化博物館熱鬧登場。今年共有23所學校、237位師生、超...

影／台南孔廟揭匾「川流敦化」 賴清德說這有這2種意義

有「全台首學」之稱的台南孔廟，維持歷任國家元首贈匾傳統，賴清德總統今天南下，到台南孔廟為「川流敦化」揭匾，賴總統說明匾額...

「家長都支持您！」班導帶班遭網路公審 竹北家長連署寫感謝函力挺

新竹縣竹仁國小近日有家長在網路社群指控班導師於早自習要求學生完成練習卷，並向教育局與校方提出陳情。事件曝光後，班導師承受...

竹市幼兒園負責人涉體罰 名下5所幼兒園、補習班全廢照

新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因涉嫌體罰，新竹市政府廢止其私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關...

