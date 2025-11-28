鄭英耀：致力優質教育環境 成教育工作者有力後盾

114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮今天下午於南投縣文化局演藝廳登場，教育部長鄭英耀表示，致力打造優質教育環境，讓教育部成為教育工作者最有力後盾。

教育部國民及學前教育署表示，114年度各縣市共推薦56名校長參與校長領導卓越獎複選，從教育理念、領導策略、辦學績效等面向，評選出20名表現卓越的校長；教學卓越獎則有19個團隊獲金質獎，21個團隊獲銀質獎。

教育部長鄭英耀與南投縣副縣長王瑞德今天到頒獎典禮給予祝賀，並感謝得獎者對於教育的熱情與奉獻。

鄭英耀致詞表示，教育部辦理教學卓越獎及校長領導卓越獎，期盼藉教學創新與校長專業領導，協助學生找到天賦，培養創新多元生活態度；教育部將致力打造優質教育環境，讓教師的教學專業得到充分尊重與保障，學生受教權益得到最妥善照顧，讓教育部成為每一位教育工作者最溫暖、最有力的支持後盾。

王瑞德說，南投縣教育表現再創佳績，由鯉魚國小獲教學卓越獎國小組金質獎，社寮國中獲教學卓越獎國中組金質獎；前國立南投高中校長傅國樑及秀林國小校長楊清豐榮獲校長領導卓越獎，樹立教育典範。

