開學近3個月…代課老師領嘸鐘點費 屏縣教師工會開轟「薪資欠過年」

屏東縣教師職業工會近日陸續接獲多所學校兼代課教師投訴，表示開學已近3個月，9、10月代課費至今仍未發放，引發強烈不滿。縣府教育處表示，代課教師授畢當月課程後，學校應於2個月內撥付鐘點費，會持續督導各校確實發放。

屏東縣教師職業工會副理事長林蕙蓉指出，各校在代課鐘點費的發放時程極不一致，有的月初、有的卻拖到下個月甚至更久，代課教師根本無從掌握何時能領薪，有的學校甚至出現3個月以上未發薪，還「欠過年」的情況。她抨擊「這不是單一事件，而是全縣普遍存在的結構性問題。」

林蕙蓉說，兼代課教師每月收入本就微薄，有時甚至未達基本工資，為求生計不得不到多所學校兼課，而代課費卻因行政效率低落而嚴重延遲。她說，代課費應透過電腦資料庫與系統化管理簡化流程，應於次月底前完成發放作為強制基準，而非任由各校自行其政。

工會表示，6年前已向縣府反映相同事情，卻一再發生，縣府須立即介入，強化督導機制，全面檢討並簡化代課費及相關人事經費的行政流程，加速建置統一的代課費計算與核發電子系統，確立全縣一致且可預期的發放時程。未來將持續追蹤各校代課費發放狀況，若未改善不排除進一步採取行動。

教育處表示，已於9月1日函請屏縣所屬學校應依期程覈實撥給鐘點費，不得因補助經費尚未入庫，或補助來源不同為由，有不同撥付期程或未撥付薪資，為避免延誤發放請由各校先行代墊。

學校代課教師於授畢當月課程後，學校行政人員應盡速結算實際授課節數並核算鐘點費，於2個月內撥付。縣府將持續督導各校依時程確實發放代課鐘點費，保障教師權益。

屏東縣政府外觀。圖／報系資料照

